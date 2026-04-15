Lanțul de restaurante fast-food Hardee’s face o mișcare îndrăzneață pentru a-și revitaliza vânzările, lansând o nouă gamă de patru produse în ediție limitată pe bază de coastă de vită (prime rib). Inițiativa, parte a unei strategii de transformare a brandului deținut de CKE Restaurants, este confirmată de CEO-ul Max Wetzel și vizează atragerea clienților cu o ofertă atipică pentru acest segment de piață.

Fine dining la drive-thru?

Într-o industrie dominată de rețete clasice și eficiență, introducerea unui ingredient precum coasta de vită pare, la prima vedere, cel puțin surprinzătoare. Numai că exact asta este și miza. V-ați gândit vreodată că veți comanda așa ceva la un fast-food? Max Wetzel explică viziunea din spatele acestei decizii.

„Coasta de vită nu este ceva ce vezi de obicei într-un meniu QSR (Quick Service Restaurant, adică restaurantele cu servire rapidă). Încercăm cu adevărat să aducem fine dining-ul, sau cel puțin o experiență mai premium, în viața de zi cu zi”, a declarat CEO-ul.

O strategie pentru a atrage clienți

Dincolo de inovația culinară, mișcarea are un scop comercial foarte clar. Hardee’s caută să se repoziționeze și să iasă în evidență într-o piață extrem de aglomerată. vor să aducă ceva nou, ceva ce competitorii nu au. E drept că este o provocare.

„Este o modalitate de a ne diferenția. Încercăm să aducem noutăți brandului, să aducem noutăți meniului și să atragem clienți”, a precizat Wetzel. Iar atragerea de noi clienți este esențială pentru un brand care se află, după cum recunoaște chiar conducerea, într-un proces de transformare.

Ce produse noi găsim în meniu

Gama de produse cu coastă de vită este disponibilă pentru o perioadă limitată și include patru variante, menite să acopere diferite momente ale zilei:

Prime Rib & Fried Onion Angus Burger

Prime Rib & Cheddar Angus Burger

Prime Rib Biscuit (pentru micul dejun)

Prime Rib Burrito

Recâștigarea farmecului pierdut

CEO-ul Max Wetzel nu se ferește să admită că brandul a trecut prin perioade dificile și că această lansare este doar un pas dintr-un plan mai amplu de revitalizare. Onestitatea sa este destul de rară în declarațiile oficiale ale marilor companii.

O declarație onestă, pe bune.

Dar Wetzel pare optimist în privința viitorului, chiar dacă recunoaște că mai sunt multe de făcut. „Începem să ne recăpătăm puțin din farmec. Avem mult de muncă. Suntem la începutul unei călătorii de transformare, dar vedem câteva semne pozitive”, a concluzionat el.