Au trecut deja 15 ani de când Annie se furișa la clasa întâi, iar trupa Wilson Phillips cânta la nunta lui Lillian. Comedia din 2011 a surprins prietenia feminină cu tot haosul, umorul și înțelegerea ei profundă.

Știi momentul ăla când te uiți la un film și simți că cineva ți-a spionat grupul de prietene? Exact asta a reușit această peliculă. Dincolo de hohotele de râs, ne-a arătat că e perfect normal să ai crize de identitate la 30 de ani sau să te simți debusolată când cea mai bună prietenă se mărită și viața ta pare că stă pe loc.

Succesul uriaș de acum un deceniu și jumătate se datorează minților creative din spate. Kristen Wiig a gândit proiectul alături de regizorul Paul Feig și co-scenarista Annie Mumolo, transformând o simplă premisă într-un fenomen cultural care a redefinit comedia feminină la Hollywood.

Recomandari Imaginile de colectie cu Printesa Diana. Ce facea în New York inainte de tragedie

De la crize existențiale la succese pe ecrane

Și totuși, ce au făcut fetele de atunci? Kristen Wiig nu a stat deloc degeaba după criza ei legendară cu fursecul. A continuat să dea voce unor personaje iubite din How to Train Your Dragon și Despicable Me, reunindu-se apoi cu Melissa McCarthy în Ghostbusters din 2016. Maya Rudolph, prietena pe care ai face orice să nu o pierzi, a bifat apariții în comedia The Way, Way Back din 2013 și în serialul Brooklyn Nine-Nine.

Iar competiția prietenească nu putea lipsi. Rose Byrne a adus-o pe ecrane pe aparent perfecta Helen, demonstrând ulterior că poate susține comedii romantice precum I Give It a Year sau drama psihologică If I Had Legs I’d Kick You, programată pentru 2025.

Evoluția spectaculoasă a Melissei McCarthy

Dar surpriza constantă rămâne Melissa McCarthy. Așa cum semnalează Hellomagazine într-un material retrospectiv, actrița nominalizată de două ori la Oscar a fost foarte deschisă în legătură cu transformarea ei fizică și relația cu propriul corp, după ce a slăbit 95 lbs (aproximativ 43 de kilograme). Megan a fost un personaj loial și complet haotic, iar Melissa a continuat pe aceeași linie de succes cu The Heat, Tammy și parodia de acțiune Spy din 2015.

Recomandari Antreprenorii Nicoleta și Alexandru Manea divorțează. Afacerea imobiliară de milioane continua.

Colegii de apartament pe care nu îi uiți

Să nu o uităm pe Ellie Kemper. Tânăra proaspăt căsătorită care ajunge la o mică criză existențială în film a strălucit ani de zile în The Unbreakable Kimmy Schmidt, între 2015 și 2019. Mai recent, a revenit la genul romantic cu Happiness for Beginners.

Numai că adevăratul coșmar al oricărei chiriașe a fost adus la viață de Rebel Wilson și Matt Lucas. Rebel a cucerit apoi publicul cu Pitch Perfect, Jojo Rabbit și hituri Netflix precum Senior Year și Isn’t It Romantic. Fratele ei de pe ecran, Matt Lucas, a ajuns să prezinte competiția The Great British Bake Off alături de Noel Fielding și să joace în Wonka (2023) și Gladiator II (2024).

Nostalgia a atins cote maxime recent, când distribuția s-a reunit pe scena Premiilor Oscar din 2026, aducând un zâmbet pe buzele tuturor. Până la un eventual sequel, fetele ne-au demonstrat că chimia lor a rămas intactă, iar noi știm deja ce film punem pe ecran vineri seara, la o întâlnire relaxată cu prietenele.