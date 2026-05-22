Smiley a lansat „Reveria”, prima piesă dintr-un album cu un nume pe care sigur îl vei reține imediat. Se numește „Nunți, botezuri, cumetrii și ce o mai fi…” și promite să fie un serial vizual-muzical despre etapele prin care trecem cu toatele.

Te-ai gândit vreodată cum ar suna coloana sonoră a vieții tale reale? Exact asta încearcă să facă artistul acum, transformând momentele noastre de zi cu zi într-o poveste palpabilă. Fie că ești prinsă cu organizarea unui eveniment de familie sau pur și simplu cauți un sens într-o zi aglomerată de marți, sigur vei rezona cu mesajul de bază al acestui proiect inedit.

Știm că Smiley lucrează mereu la concepte complexe, care au nevoie de timp să se coacă. Așa cum ne detaliază Unica într-un material publicat recent, melodia a fost compusă de fapt în urmă cu vreo 3 sau 4 ani. Dar abia acum și-a găsit locul perfect în acest puzzle narativ.

O calatorie prin etapele vietii

Artistul explică foarte frumos conceptul din spatele acestui titlu lung și profund ancorat în realitatea noastră.

„Încep odată cu „Reveria” o călătorie muzicală de-a lungul vieții, prin toate momentele importante din ea și cu ce mai e printre ele, cu bune și cu rele, fără hartă, cu suflet, cu drag de viață, de muzică și de oameni. Am denumit această călătorie „Nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi…”, iar fiecare capitol muzical din ea este despre simboluri, valori și esențe. Nunta este despre iubirea formalizată, botezul este despre renașterea unui om, a unei ere, a unei versiuni noi a fiecăruia dintre noi, cumetriile sunt despre apartenența la grup, despre nevoia de trib, de comunitate, iar acest „ce-o mai fi…” este spațiul dintre ele, dintre cunoaștere, descoperire, curiozitate și imprevizibilul inerent acestui drum. Hai să pornim la drum împreună din stația Reveria și să vedem pe unde ajungem!” – Smiley, artist

Detalii din spatele clipului

Videoclipul este o adevărată producție cinematografică. Regizat de Ciolpan și produs de Alexandru Nagy, pe un scenariu semnat de Ramon Laurențiu Militaru, clipul te duce direct la bordul navei Artemis. imaginile cu cei doi îndrăgostiți aflați în derivă într-o călătorie imaginativă până la lună sunt de-a dreptul hipnotice.

Iar muzica este o co-producție între HaHaHa Production și Cat Music. Printre cei care au pus umărul la compoziție se numără Smiley, Feenom, Roland Kiss și Dorian Micu, versurile fiind scrise de Smiley și Dorian Micu. Piesa descrie o evadare din viață prin vis, o fugă spre o lume strălucitoare, dar falsă, care atunci când dispare poate lăsa în urmă un gol imens.

Cât de curând vom primi și următoarele capitole din această poveste muzicală. Până la următoarea lansare, avem timp să ascultăm piesa și să vedem în ce stație a vieții ne găsește pe fiecare dintre noi.