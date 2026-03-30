Jacheta Napoleon, piesa-simbol a anilor 2000 popularizată de Kate Moss, se întoarce spectaculos în sezonul primăvară-vară 2026. De la podiumurile McQueen și Ann Demeulemeester până la rafturile magazinelor Zara, stilul militar structurat este din nou în centrul atenției, redefinind garderoba de tranziție.

O istorie rock’n’roll

La prima vedere, pare o piesă rigidă. Dar istoria ei e plină de rebeliune. Cunoscută și ca jachetă de husar, a fost inițial purtată de ofițerii Imperiului Francez, de unde și numele, însă a intrat cu adevărat în cultura pop în anii ’70 și ’80, când a fost adoptată de artiști precum Freddie Mercury și Jimi Hendrix.

Iar în anii 2000, a devenit un statement cultural, fiind strâns legată de estetica „indie sleaze” și de cuplul format la acea vreme din Kate Moss și Pete Doherty. Imaginea supermodelului de la festivalul Glastonbury din 2005, purtând exact acest tip de jachetă, a rămas, pe bună dreptate, iconică.

De la podium la strada

De-a lungul ultimilor 25 de ani, acest stil a apărut constant în colecțiile marilor designeri. De la Jean Paul Gaultier (în colecția Spring Couture 2002) la Balmain (Spring 2010) sau Saint Laurent (Spring 2015), fiecare casă de modă a prezentat propria versiune a jachetei cu umeri accentuați și nasturi metalici. Acum, pentru primăvara-vara 2026, trendul revine în forță nu doar la McQueen și Ann Demeulemeester, ci și în variante mult mai accesibile, cum ar fi cele de la Zara.

Cum o porți în 2026

V-ați gândit vreodată cum să integrați o piesă atât de puternică în ținutele de zi cu zi? Ei bine, pentru 2026, lucrurile stau puțin diferit.

Designerii se concentrează acum pe rafinarea siluetei, propunând o structură ceva mai cambrată, pentru a echilibra designul ornat și a nu copleși vizual. nu-i chiar așa de complicat. La birou, merge perfect cu pantaloni office și balerini. Pentru un look casual, combinația clasică de blugi și tricou alb este infailibilă sau, pur și simplu, o poți arunca peste rochiile furou sau cele florale de vara trecută pentru un refresh instant.

9 modele de neratat, de la 70 la 1.790 de lire

Cifrele vorbesc de la sine.

Am selectat câteva dintre cele mai interesante opțiuni de pe piață, pentru toate buzunarele: