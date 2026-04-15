Unul dintre cei mai emblematici adidași ai anilor ’90, Nike Air More Uptempo, se pregătește de o revenire spectaculoasă în 2026. Modelul va fi relansat pe 25 septembrie în varianta sa de culoare originală Black/Black/White, cu un preț de retail anunțat de 170 de dolari.

Designul care a sfidat anii ’90

Recunoscut instantaneu pentru literele supradimensionate „AIR” care îmbracă lateralele, modelul a fost mai mult decât un simplu exercițiu de branding îndrăzneț. A fost o declarație de stil. Iar în spatele acestui design se află Wilson Smith, un designer de cursă lungă de la Nike. La prima vedere, pare un design simplu, dar hai să fim serioși, cine ar fi crezut că va rezista atâția ani în preferințele publicului?

Mai mult decât un pantof de baschet

Pe lângă aspectul vizual, Air More Uptempo era un performer de top pe terenul de baschet. Datorită unităților Air vizibile pe toată lungimea tălpii, pantoful oferea cea mai avansată amortizare Nike de la mijlocul anilor ’90. Faima sa a fost cimentată de legenda Chicago Bulls, Scottie Pippen, care l-a purtat în momente cheie din 1996, inclusiv în finala NBA și la Jocurile Olimpice de vară.

Dar lista nu se oprește aici.

Și Charles Barkley a fost văzut cu acest model la Olimpiadă, în timp ce o versiune derivată, numită Much Uptempo, a fost încălțată de jucători precum Gary Payton și Reggie Miller.

De la teren la marele ecran

Moștenirea modelului Air More Uptempo depășește granițele sportului, fiind împletită cu cultura pop. Sneakerul a avut o apariție memorabilă pe marele ecran în filmul „George of the Jungle” din 1997. Ani mai târziu, a stat la baza unei colaborări extrem de căutate cu brandul de streetwear Supreme, care a inclus trei variante de culoare.

Detalii despre lansare

Potrivit informațiilor, lansarea oficială este programată pentru 25 septembrie. Prețul de retail va fi de 170 de dolari. Adidașii vor fi disponibili în aplicația SNKRS de la Nike și la anumiți retaileri Nike Sportswear. E drept că imaginile care circulă acum sunt ale versiunii din 2023, însă relansarea din 2026 (programată să readucă toate detaliile originale) este de așteptat să arate identic.

Pentru colecționari și pasionați, codul de stil al acestei lansări este FV2291-001.