Nike readuce pe piață o pereche de sneakers emblematică pentru anii 2010. Modelul Air Foamposite Pro în varianta de culoare ‘Gym Red’, lansat inițial în 2015, va fi disponibil din nou începând cu 29 mai. Prețul de retail anunțat este de 240 de dolari.

Un design aproape identic

La prima vedere, relansarea este o recreere aproape perfectă a originalului din 2015. Pantofii sport păstrează aspectul aproape complet roșu, o mărturie a originilor sale de la mijlocul deceniului trecut. Vorbim despre o carcasă lucioasă din poliuretan roșu, un Swoosh mare din TPU și o placă de susținere din fibră de carbon în două tonuri, negru și roșu. Talpa exterioară este completată de capsule de tracțiune din cauciuc negru.

Ce s-a schimbat față de 2015

Dar stai puțin, lucrurile nu sunt chiar identice. Acest Air Foamposite Pro are o textură unică, ce imită pielea de șarpe, de-a lungul zonei șireturilor. Numai că Nike pare să fi omis una dintre caracteristicile definitorii ale stilului original pentru această relansare. Iterația anterioară, din 2015, includea un imprimeu de fibră de carbon în carouri pe întreaga parte superioară Foamposite, un efect care a fost eliminat de pe versiunea ce urmează să apară.

Recomandari Nike relanseaza modelul Air Foamposite Pro Voltage cu un pret de 240 de dolari

Contextul trendului „Red October”

De unde a apărut toată nebunia asta cu sneakers complet roșii? Ei bine, lansarea originală a modelului Gym Red Air Foamposite Pro a venit pe urmele faimosului Nike Air Yeezy 2 „Red October” din 2014. Acel sneaker a declanșat un adevărat val de încălțăminte sportivă complet roșie. Așa au apărut, pe lângă Gym Red Foamposite Pro, și modele precum Air Max 90, Air Huaraches sau Air Max Plus acoperite integral în roșu.

Preț și disponibilitate

Recomandari Nike relansează modelul Foamposite de 6.000 de dolari cu un design complet nou

Perechea va putea fi cumpărată din aplicația Snkrs de la Nike și de la anumiți retaileri Nike Sportswear. Codul de stil pentru sneakerul Gym Red/Black este HF0794-600 (o informație utilă pentru pasionați). Și pentru că tot vorbim de reveniri, fanii francizei trebuie să știe că și modelul Voltage Air Foamposite Pro, un stil original din 1997, este programat să primească prima sa relansare tot în luna mai.

Având în vedere că lansarea din 2015 a fost strâns legată de un trend atât de specific acelei perioade, va fi interesant de văzut dacă relansarea de acum va putea genera același entuziasm pe piață.