Când jucătoarea WNBA Paige Bueckers a apărut pe covorul de la Met Gala într-un costum personalizat de Stuart Vevers, directorul creativ Coach, internetul a luat-o razna căutând o variantă similară online. Din păcate acel moment de stil a fost unic și imposibil de replicat pentru publicul larg. Dar fix această popularitate uriașă a brandului aduce o oportunitate fantastică pentru tine.

Ecosistemul care salveaza planeta si bugetul tau

Dacă prețul unei genți celebre ți se pare inaccesibil, există o soluție care te ajută și pe tine și mediul înconjurător. Programul Coach (Re)Loved a fost lansat în 2021 cu un scop clar. Este, după cum explică oficial brandul, „un ecosistem circular pentru recondiționarea, reimaginarea și reciclarea produselor Coach pre-iubite și deteriorate.”

Iar asta contează enorm chiar și pentru noi aici în România. Când prețurile cresc la absolut orice și bugetul tău de shopping scade vizibil, să investești inteligent într-o piesă de calitate care rezistă ani de zile devine o alegere de lifestyle, nu doar un moft trecător.

Magia artizanilor si piesele unice

Echipa de artizani ia o geantă purtată și o transformă complet. O zgârietură pe piele primește un patch cool, iar zonele uzate sunt lustruite intens pentru a străluci din nou. Rezultatul muncii lor? Obții „stiluri care nu se vor mai repeta” la prețuri mult sub variantele noi de pe site.

Cifrele sunt de-a dreptul impresionante.

Așa cum semnalează Wwd într-un material recent, programul include și secțiunea Remade, unde gențile foarte uzate devin brelocuri sau portofele complet noi. Găsești chiar și piese vintage din anii 40, de când brandul a apărut în New York, care au trecut printr-o „reîntinerire meticuloasă” ce durează zile întregi. Să fim serioase, cine nu vrea să poarte o bucată de istorie pe umăr?

Vedetele colectiei pe care trebuie sa le stii

Hai să vedem exact ce bunătăți poți vâna online. Anne Hathaway a purtat o geantă Metropolitan în timp ce filma pentru The Devil Wears Prada 2. Varianta Reloved Metropolitan Lock Portfolio costă 850 de dolari, are loc pentru un laptop de 15 inci, dungi tip varsity pe față și un breloc adorabil în formă de covrig.

Dar poate preferi o estetică diferită, mai relaxată. Modelul Willow Bucket Bag pe nuanța Chalk costă 650 de dolari și te surprinde cu franjuri și o închidere turnlock. E descrisă perfect ca fiind „nici prea mare, nici prea mică”.

Și nu putem uita de faimoasa Tabby, adorată de supermodele precum Bella Hadid. Reloved Pillow Tabby Shoulder Bag 18 la prețul de 550 de dolari vine cu capse metalice, perle și două curele detașabile.

Detalii care fac diferenta in garderoba ta

Modelul Elise Satchel Bag pe nuanța Taupe (550 de dolari) aduce o vibrație urbană cu capse și nituri. Vrei ceva super feminin? Reloved Pillow Tabby Shoulder Bag 26 costă 850 de dolari, vine pe o nuanță coral superbă, cu aplicații florale, un nit ascuns și un breloc din rășină și cristal în formă de șoricel.

Dacă iubești istoria modei, Vintage Geometric Clutch din 1997 (695 de dolari) a fost „restaurat cu dragoste” pentru a nu ajunge la gunoi, păstrând nuanța somptuoasă de maro.

Numai că nu trebuie să spargi banca pentru a participa la acest program. Remade Colorblock Medium Pouch costă doar 150 de dolari, e roz cu roșu și e perfect pentru chei, un card și căștile AirPods (lucruri esențiale, nu-i așa?).

Sustenabilitate cu stil si alegeri inteligente

Lista continuă cu piese fabuloase. Restored Chain Tabby Shoulder Bag la 425 de dolari îți oferă trei curele și o nuanță neagră cu accesorii din alamă. Reloved Charlie Pouch Crossbody (375 de dolari) are 9.25 inci lungime, 6.75 inci înălțime și încape chiar și o tabletă în ea, având aplicat un pin inedit ce imită un capac vechi de sticlă. Iar Restored Tabby Shoulder Bag 26 With Quilting din denim indigo costă 425 de dolari.

Te-ai gândit vreodată cât de mult contează alegerile tale de shopping pentru planetă?

Pe bune, chiar face o diferență uriașă. Datele unui studiu recent arată un adevăr puternic. Mai exact, „cumpărarea unui produs (Re)Loved poate reduce amprenta de carbon a unui articol cu 76 la sută în comparație cu achiziționarea unuia nou.” Poți chiar să dai la schimb vechea ta geantă Coach pentru un credit valoric, dovedind că moda inteligentă îți protejează atât stilul personal, cât și contul bancar.