Covorul roșu de la Hollywood pare să renunțe la regulile stricte. Săptămâna aceasta, o serie de vedete au demonstrat că formalitatea nu înseamnă plictiseală, alegând ținute care au adus un suflu proaspăt și modern evenimentelor la care au participat. rochiile de gală clasice au fost înlocuite cu designuri neașteptate și pline de personalitate.

Sustenabilitatea, noul lux pe covorul roșu

Zendaya a făcut senzație la premiera „The Drama” din Roma, pe 26 martie, purtând o rochie neagră sculpturală, cu un decolteu adânc, semnată Armani Privé. Până aici, nimic neobișnuit. Numai că rochia a mai fost purtată de o altă actriță de top, Cate Blanchett. Dacă în urmă cu câțiva ani ideea ca două vedete de calibru A să poarte aceeași rochie ar fi stârnit un scandal, acum gestul a fost văzut ca un semnal de sustenabilitate și camaraderie.

Iar Anya Taylor-Joy a mers pe aceeași linie. Prezentă la Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei de la Suzuka, pe 29 martie, actrița a ales un top corset vintage din piele, o piesă Jean Paul Gaultier din colecția de primăvară a anului 1991. E drept că piesa are mai bine de trei decenii, dar arată la fel de șic și astăzi.

Costumul clasic, complet reinterpretat

Cine a spus că la un eveniment monden trebuie să porți neapărat o rochie? Bella Ramsey a reinventat costumul la evenimentul HBO Max Experience London din 24 martie. Actrița a optat pentru un „Canadian Tuxedo” (un costum complet din denim) de la Thom Browne, o alegere îndrăzneață care a ieșit complet din tipare.

A fost o demonstrație clară că regulile sunt făcute pentru a fi încălcate.

Combinații îndrăznețe și neașteptate

Și alte vedete au mizat pe elemente surpriză. La ședința foto pentru „The Fuze” din Londra, pe 27 martie, Gugu Mbatha-Raw a asortat un blazer scurt cu o fustă lungă acoperită complet cu paiete, o creație Rabanne.

Doja Cat, în schimb, a transformat un trench din piele portocalie de la Romeo Hunte într-o rochie. Artista a purtat piesa la un cocktail organizat pentru Vogue Vintage Market în New York, pe 27 martie, renunțând la orice alt top pe dedesubt. Până la urmă, de ce nu?

Alte apariții care au întors capete

Lista aparițiilor memorabile a fost completată de nume la fel de sonore. Anne Hathaway a strălucit într-o creație Valentino Couture la un eveniment Bvlgari High Jewelry din Bollate, Italia, pe 23 martie. La același eveniment a fost prezentă și Dua Lipa, care a ales o ținută Balmain.

Miley Cyrus a optat pentru Hermès la gala iHeartRadio Music Awards 2026 din Los Angeles, pe 26 martie. Pe lista celor mai bine îmbrăcate s-au mai aflat Emma D’Arcy în Jil Sander (la lansarea HBO Max UK din Londra, 25 martie) și Daisy Edgar-Jones, care a purtat Schiaparelli la deschiderea expoziției dedicate casei de modă la muzeul V&A din Londra, pe 24 martie.