Te-ai panicat deja gândindu-te la biletele tale de avion pentru concediul din acest an? Ai tot dreptul să fii îngrijorată când vezi titluri alarmiste, dar realitatea din spatele cifrelor este adesea mult mai nuanțată. Aproximativ 13.000 de zboruri au fost anulate la nivel global în luna mai, un număr care sună absolut uriaș la prima vedere.

Motivul real din spatele anularilor

Presa internațională a vândut multă dramă în ultimele zile. Publicația The Sun a titrat pe prima pagină „Vino să plângi cu mine”, avertizând cititorii despre un „Haos în vacanțe din cauza penuriei de combustibil.”. Ba chiar au susținut că „penuria iminentă de combustibil pentru avioane” a „forțat companiile aeriene să rupă programele aglomerate de la jumătatea trimestrului”.

Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitate. Într-o analiză publicată recent de Independent aflăm că aceste 13.000 de zboruri anulate se traduc prin două milioane de locuri mai puțin pe piață (conform datelor oferite de compania de analiză a aviației Cirium).

Și totuși, raportat la operațiunile globale, asta înseamnă o reducere a capacității de doar 1,5 procente.

Motivul principal nu este lipsa combustibilului, ci prețul său ridicat. Companii mari precum Lufthansa și Turkish Airlines este o proporție semnificativă din aceste anulări. Ele preferă să țină avioanele la sol pur și simplu pentru că este mai ieftin decât să le zboare pe rute neprofitabile. De exemplu, Lufthansa a anulat unele operațiuni din Marea Britanie, cerând pasagerilor care zburau din Glasgow spre Frankfurt să plece din Edinburgh. La aeroportul Heathrow, puțin peste 100 de zboruri către regiunea Golfului au fost amânate.

Ce drepturi ai ca pasager european

Iar aici intervine partea care te interesează direct pe tine. Dacă ai zboruri care pleacă din România, din Uniunea Europeană sau din Marea Britanie, ești protejată de reguli stricte privind drepturile pasagerilor. Ai dreptul să fii transportată la destinație cât mai aproape de programul inițial, pe orice companie aeriană care are locuri disponibile. Mai mult, ești îndreptățită la mese și cazare la hotel în cazul unei întârzieri semnificative.

Chiar și autorul analizei a trecut prin asta recent, având două zboruri de vară anulate. Unul dintre ele ne atinge direct pe noi: o cursă de la București la Luton. Existau o mulțime de zboruri de înlocuire la prețuri similare, așa că a acceptat pur și simplu o rambursare. Dar dacă tarifele ar fi fost mai mari, ar fi putut insista ca operatorul care a anulat cursa să îi cumpere un bilet nou.

Vesti bune de la operatorii aerieni

Să fim serioase, nimeni nu vrea stres înainte de vacanță. Din fericire, companiile aeriene insistă că nu se confruntă cu lipsuri, în ciuda închiderii Strâmtorii Ormuz, pe unde circulă în mod normal o mare parte din combustibilul pentru avioane. Giganți precum Jet2, easyJet și Wizz Air UK au declarat public că nu văd niciun motiv pentru care zborurile planificate să nu aibă loc.

Julia Lo Bue-Said, directorul executiv al Advantage Travel Partnership, a explicat situația foarte clar: „cu toții putem vedea ce se întâmplă în Golf și există în mod clar unele preocupări acolo. Dar este foarte clar din partea guvernului britanic, precum și a companiilor aeriene din Marea Britanie, că nu există nicio penurie de combustibil în acest moment.”

Ea a adăugat un mesaj liniștitor pentru noi toate: „Zborurile vor opera și oamenii se pot aștepta cu nerăbdare să călătorească în această vară.”

Pentru a evita problemele, operatorii au strategii inteligente. Wizz Air are planuri de urgență pentru a umple rezervoarele aeronavelor care operează către aeroporturile britanice, aducând combustibil din străinătate, astfel încât să nu fie nevoie de realimentare locală. Pentru zborurile lungi se folosesc „opriri la boxe” pe traseu, o tactică folosită cu succes în trecut când un incendiu a redus rezervele la Heathrow, iar zborurile spre Australia au făcut pauză la Stansted.

Zborurile de vacanta au prioritate

Dar secretarul pentru transporturi, Heidi Alexander, spune că liniile aeriene ar putea anula zboruri. Cum vine asta? Cererea din partea călătorilor a mai scăzut. British Airways și Aer Lingus au zeci de zboruri zilnice între Londra și Dublin. Ar putea scoate câteva din program pentru a economisi bani și combustibil prețios, mutând pasagerii cu o oră sau două. Regula normală „folosește-l sau pierde-l” pentru sloturile de zbor ar putea fi suspendată pentru a conserva carburantul.

Vestea cu adevărat excelentă este că zborurile de agrement sunt prioritizate în fața celor de afaceri. Lunile iulie și august sunt extrem de aglomerate pentru vacanțe, dar liniștite pentru mediul corporate. Anularea unei curse de afaceri zilnice are un impact emoțional și financiar mult mai mic decât oprirea unui zbor de vacanță către Creta sau Skiathos, care operează doar de câteva ori pe săptămână.

Până la urmă, criza din 2022 de după Covid, când British Airways și easyJet au anulat zeci de mii de zboruri din cauza lipsei de personal, a fost mult mai gravă. Adevărata provocare pentru călătoriile din acest an nu va fi lipsa avioanelor, ci implementarea noului sistem de intrare-ieșire al Uniunii Europene.