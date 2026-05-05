Te-ai întrebat vreodată care este secretul acelui ten proaspăt, de parcă tocmai te-ai întors dintr-o vacanță relaxantă? Răspunsul stă ascuns în textura cremoasă a unui blush bine ales. Formulele pudră au farmecul lor, dar fardurile de obraz cremă sunt pur și simplu un cod secret pentru o strălucire instantanee.

Cele mai populare alegeri ale momentului

Rhode Pocket Blush, la prețul de 25 de dolari, a cucerit internetul. Și nu e de mirare. Jordon Tiller, un makeup artist din New York, confirmă clar calitatea acestuia: „Îmi place să aplic acest produs cu vârfurile degetelor, îți lasă exact o strălucire diafană”.

Dar să vedem ce spun și experții care au testat produsul pe propria piele. Sarah Han povestește cu entuziasm despre experiența ei. „Dincolo de cât de super drăguțe sunt aceste blush-uri, sunt atât de onctuoase și ușor de estompat. Mie, de fapt, îmi place să folosesc degetele pentru a tapota produsul înainte de a folosi o pensulă pentru a difuza orice linii dure, dar, la o adică, doar degetele fac treaba. Dacă vreau să intensific pigmentul (ceea ce fac de obicei), voi aplica un al doilea strat luând puțin produs direct cu pensula mea și tapotând ușor. Extra stratificabil? Da, categoric. si vin în cele mai drăguțe culori. În mod normal, nu aș alege niciodată un teracotă bronz (înclin puternic spre rozuri), dar Toasted Teddy are pur și simplu acel factor «je ne sais quoi» de care nu mă mai satur. Lasă-l pe Bieber să mă convingă să mă abat de la paleta mea obișnuită!”

La rândul ei, Annie Blay-Tettey punctează latura practică. „Ador un look de machiaj no-makeup, iar când am nevoie doar de o atingere de culoare pentru a-mi aduce tenul la viață, aleg Rhode Pocket Blush în nuanța Toasted Teddy. Ador cum nuanța închisă de teracotă îmi completează tonul pielii și îmi oferă un aspect frumos, sărutat de soare. În plus, textura cremoasă este ușor de estompat, iar stick-ul de mărimea unui buzunar îl face excelent pentru aplicarea din mers.”

Numai că nu trebuie să îți golești portofelul pentru un look fresh.

Pentru doar 6 dolari, e.l.f. Cosmetics Monochromatic Multi Stick este o adevărată afacere. Sarah Felbin a fost complet cucerită de nuanța Glimmering Guava. „De obicei nu sunt un fan al blush-urilor sub formă de stick, tind să devină neuniforme pe mine. Dar stick-ul de mărimea unui buzunar de la e.l.f. Este super moale și cremos, alunecă direct pe obrajii și buzele mele și se estompează în câteva secunde. În plus, este destul de pigmentat (am fost plăcut surprinsă prima dată când l-am încercat, nu ai nevoie de o tonă de treceri pentru a obține o culoare excelentă) și are o cantitate infimă de sclipici care îmi oferă o strălucire frumoasă. Ador faptul că este suficient de luminos încât îl pot purta singur sau pot aplica un blush pudră deasupra pentru mai multă rezistență. Aici, folosesc Glimmering Guava, dar sunt deja în căutarea a încă o nuanță sau două pentru a le adăuga la colecția mea.”

Formule mate și texturi inovatoare

Rare Beauty Soft Pinch Matte Bouncy Blush costă 27 de dolari și oferă un finisaj estompat, perfect pentru zilele lungi (și crede-mă, chiar rezistă excelent). Kara McGrath a testat nuanța Happy și a rămas impresionată. „Când l-am văzut în recipient, m-am îngrijorat că nuanța Happy, un roz bujor cu tonuri reci, ar fi prea intensă pentru tenul meu, dar se aplică diafan și se topește în piele. Dacă ești în căutarea unei pete de culoare mai strălucitoare, adăugarea unui al doilea sau al treilea strat crește saturația fără a te duce în teritoriul de clovn.”

Iar pe baza datelor furnizate de Allure într-un amplu material de testare, Charlotte Tilbury Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand, vândut cu 44 de dolari, este preferatul absolut al editorilor. Chiar Charlotte Tilbury oferă un sfat prețios pentru aplicare: „Nu începe niciodată prea jos. Îți trage obrajii în jos.”

Kara McGrath folosește nuanța Pillow Talk Pink Pop și explică de ce o iubește. „Când vreau un blush care se va topi direct pe pielea mea, aleg Charlotte Tilbury Matte Beauty Blush Wand în Pillow Talk Pink Pop. Deși este o formulă mată, se înțelege bine cu produsele de bază cremoase, estompându-se ușor pentru a-mi oferi o strălucire roz-piersică.”

Când un produs devine viral în America la 44 de dolari, româncele știu deja să calculeze rapid cursul valutar și să vâneze stocurile din magazinele Sephora de la noi sau să dea refresh pe site-urile de importuri, pentru că un fard de calitate superioară chiar face diferența pe ten.

Hidratare și pigment intens

Summer Fridays Blush Butter Balm costă 26 de dolari și este visul oricărui ten uscat. Shanna Shipin este absolut obsedată de el. „Este atât de rar pentru mine să ating fundul cutiei la un blush, dar RĂZUIESC bucățile frumoase din acest blush când ajung la capăt. Folosesc asta pentru orice și peste tot, fireste ca o îmbujorare subtilă sau o pată de culoare uluitoare pe obraji, peste nas pentru un look drăguț sărutat de soare și pe ochi pentru puțin pigment. Un lucru care ar putea fi subestimat la acest blush este că este atât, atât de grozav și pe buze. Folosesc un creion și blush-ul și sunt gata; este multifuncțional în cel mai bun sens. Am o piele predispusă la eczeme și nu s-a inflamat după multe luni de utilizare; si nu accentuează zonele uscate, ci lasă pielea cu un finisaj sănătos, cu aspect elastic. Această formulă se topește pe degete și pe piele, așa că nu trebuie să tragi pentru a o estompa. Este simultan stratificabilă și iertătoare dacă adaugi prea mult. Gama de nuanțe este grozavă (Terracotta este preferata mea din toate timpurile pentru pielea mea medie) și, deși poți folosi degetele, recomand cu căldură pensula cu două capete corespunzătoare, este atât de versatilă și chiar estompează fondurile de ten tip skin tint ca un vis.”

Să fim serioase, uneori vrem doar ceva extrem de pigmentat. Aici intervine Danessa Myricks Beauty Yummy Skin Blurring Balm Powder Flushed, la 27 de dolari. Sarah Han adoră nuanța Primadonna. „Ca toate produsele Danessa Myricks, acest blush nu se joacă atunci când vine vorba de intensitatea pigmentului. Nuanța mea preferată (pe care o port mai sus) este Primadonna, o nuanță de roz aprins care mă face să mă simt extra drăguță și încrezătoare. Tot ce am nevoie sunt câteva atingeri pentru a obține un factor «wow», este unul dintre acele blush-uri rare la care nu mă trezesc mereu aplicând un al doilea strat. Tenul meu mixt apreciază, si upsalitul semnătură al brandului, care ajută la absorbția excesului de sebum care se formează pe parcursul zilei și conferă pielii mele un efect de focalizare soft-blur. Îl adorăm!!”

Annie Blay-Tettey confirmă versatilitatea acestuia. „Am fost uimită de cantitatea de pigment pe care am obținut-o din doar câteva atingeri în cutia de blush și de modul în care a interacționat cu fondul meu de ten și corectorul pentru a crea o estompare impecabilă. si pe cât de pigmentat este blush-ul, nu este copleșitor. Îl poți stratifica pentru o îmbujorare îndrăzneață de culoare sau pur și simplu poți adăuga o nuanță subtilă de roz pe obraji, ceea ce îmi place mie să fac. Uneori îl voi aplica ca o notă finală pentru a-mi întări blush-ul cremă inițial. Alteori îl voi folosi ca singurul meu blush, aplicându-l o dată după corector ca un blush cremă, și apoi din nou când fața mea este aproape gata ca un blush pudră.”

Opțiuni multifuncționale și prietenoase cu tenul matur

Pentru 20 de dolari, Tower 28 Beach Please Cream Blush este ca o vară într-o cutiuță. Bianca Richards iubește nuanța Golden Hour. „Am atins fundul cutiei la acest blush cremă de mai multe ori decât pot număra (după cum puteți vedea), și pe bună dreptate! Rezultatul culorii de la blush-ul cremă Tower28 este inegalabil. Nuanța Golden Hour oferă strălucirea perfectă sărutată de soare, care este radiantă și îmi completează frumos tonul pielii.”

Femeile cu ten matur au nevoie de texturi speciale. Westman Atelier Baby Cheeks Blush Stick, la 48 de dolari, conține ulei din semințe de jojoba și extract de zmeură. Deanna Pai explică magia acestui produs. „Deși sunt un fan înrăit al blush-ului pudră, nu există nimic ca această formulă cremă care să ofere pielii mele cea mai naturală pată de culoare din toate timpurile. Textura catifelată se topește în pielea mea și nu se simte deloc, și ador că pot tapota puțin pe nas și pe bărbie pentru a face pielea mea să pară aproape sărutată de soare, ca și cum tocmai m-am întors dintr-o plimbare lungă. În plus, o cantitate mică ajunge departe, așa că acest stick îmi va ajunge o veșnicie.”

Și nu putem uita clasicul Nars The Multiple, la 40 de dolari.

Sarah Hoffmann a trăit un adevărat moment de nostalgie testându-l. „Un Nars Multiple este unul dintre primele produse de frumusețe pe care le-am cumpărat vreodată pe vremea când inventam conceptul de adolescentă Sephora în 2010. A costat cel puțin câteva seri de babysitting și am fost atât de entuziasmată de el încât am păstrat cutia luni de zile, nu glumesc. Recenta reformulare este tot ce și-ar putea dori un cumpărător nostalgic ca mine. Este același”

Alegerea fardului potrivit ține până la urmă de chimia pe care o ai cu textura respectivă și de cum te face să te simți dimineața, înainte să ieși pe ușă.