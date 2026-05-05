Ai văzut fotografiile cu inimitabilul Bad Bunny de la Met Gala? La doar 32 de ani, Benito Antonio Martínez Ocasio și-a adăugat aproximativ 50 de ani bine trăiți la profilul său, lăsând pe toată lumea cu gura căscată.

Un nobil din Madrid pe covorul rosu

Artistul a arătat exact ca un portret de Diego Velázquez al unui nobil din Madrid îmbătrânit. Avea o barbă și o mustață grizonate și perfect îngrijite, mâini cu pete de vârstă și un baston elegant. Dacă în trecut ținutele lui Bad Bunny la Met Gala au inclus un sacou cu spatele gol și o trenă cu flori de 26 de picioare, sau o salopetă combinată cu o coafură bufantă plină de bijuterii, anul acesta lucrurile au stat diferit. A purtat un costum clasic complet negru (făcut la comandă de Zara). Și pentru că normele de gen trebuie măcar puțin sfidate, a adăugat o fundă supradimensionată în jurul gâtului, o referință clară la rochia „Bustle” din 1947 a designerului Charles James, piesă aflată în colecția permanentă a Costume Institute.

Mike Marino (designer de proteze și nominalizat de mai multe ori la Premiile Oscar pentru cel mai bun machiaj) a fost artistul din spatele fiecărei pete de vârstă, vene și cute de pe fața, gâtul și mâinile lui Bad Bunny. Iar același Marino i-a făcut machiajul și protezele lui Heidi Klum pentru ediția din acest an, creând atât o octogenară, cât și o Fecioară Vestală, două categorii de persoane pe care e cel mai puțin probabil să le vezi pe un covor roșu.

Mesajul ascuns din spatele ridurilor false

Alegerea lui nu a fost deloc întâmplătoare. Expoziția din 2026 a Met Costume Institute se concentrează pe relația dintre modă și multiplele forme ale corpului uman. Pentru această expoziție, muzeul a creat chiar 25 de manechine noi pentru a le include printre modelele sale obișnuite silfide. Vorbim despre corpuri mai mari, corpuri de pitici, corpuri însărcinate, corpuri cu proteze, corpuri în scaune cu rotile și acele corpuri îmbătrânite pe care rar le vedem în contextul modei.

„Poate reflectând teama noastră de a trebui să ne confruntăm cu propria mortalitate, industria modei, orientată spre tinerețe, a ignorat în mod tradițional corpul îmbătrânit.”

Așa explică tranșant catalogul expoziției, detaliu scos în evidență într-o analiză publicată recent de Allure. Te-ai gândit vreodată cum ar fi să îți pui bătrânețea pe tine doar pentru o seară?

Realitatea femeilor si presiunea tineretii vesnice

Majoritatea participanților la Met Gala s-au pregătit pentru marea noapte supunându-se unor proceduri menite să îi mențină tineri sau să diminueze chiar și cele mai subtile manifestări ale vârstei. Cu un machiaj impecabil și o iluminare măgulitoare pe covorul roșu, liftingul facial al lui Kris Jenner, în vârstă de 70 de ani, arăta din nou ca idealul nostru filtrat. Nicole Kidman, la 58 de ani, semăna cu o Rapunzel adolescentă. Dar Anne Hathaway, la 43 de ani, nu pare să fi îmbătrânit nici măcar o zi de la premiera primului film The Devil Wears Prada din 2006.

Iar această cursă contra cronometru nu se întâmplă doar la Hollywood. Până la urmă, presiunea de a rămâne veșnic tânără se simte la fel de puternic și în clinicile de estetică din București sau Cluj, unde femeile din România caută adesea soluții rapide pentru a șterge semnele oboselii și ale trecerii timpului, de teamă că societatea le va invalida odată cu primele riduri.

Isabella Rossellini, la 73 de ani, trăiește o poveste diferită. În timp ce filma în Italia, a remarcat că pentru rolurile din filme este adesea machiată pentru a părea mai în vârstă decât arată. De ce? Pentru că îmbătrânește fără intervenții, ceea ce pare să o facă vulnerabilă la adăugiri estetice nedorite.

Privilegiul de a te juca de-a batranetea

Să fim serioși, e chiar distractiv că Bad Bunny a apărut într-un costum de bătrânețe la acest eveniment uriaș.

„Cel mai amuzant lucru legat de costumul lui? Îl poate da jos.”

Privilegiul suprem.

Numai că ar fi fost extrem de interesant să își păstreze costumul timp de o săptămână. Să vedem cum ar reacționa la ageismul inevitabil și la ofensele mici și mari cu care s-ar confrunta călătorind în corpul său mai în vârstă. Pe bune, ne putem amuza de un oaspete care joacă rolul cuiva care renunță la toate intervențiile de oprire a timpului. El doar se preface că este persoana în vârstă care speră să devină într-o zi, în timp ce restul lumii luptă cu disperare să șteargă anii de pe chip.