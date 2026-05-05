Femeia de 56 de ani a pășit pe treptele de la Metropolitan Museum of Art știind că absolut toți ochii sunt ațintiți asupra ei. Lauren Sánchez Bezos și soțul ei miliardar au plătit o sumă fabuloasă de 10 milioane de dolari pentru a sponsoriza cel mai mare eveniment din calendarul modei.

Așteptări uriașe și o rochie banală

Te-ai întrebat vreodată cum arată disperarea de a fi acceptat într-o lume care pur și simplu nu e a ta? În mod normal, la Met Gala așteptăm cu sufletul la gură ținutele purtate de Beyoncé sau Rihanna. Numai că anul acesta, toată intriga s-a concentrat pe soția fondatorului Amazon. După nunta lor fastuoasă din Veneția de vara trecută și o copertă Vogue dedicată exclusiv rochiei sale de mireasă, te-ai fi așteptat la un spectacol vizual absolut.

Și totuși, apariția ei a fost pur și simplu plictisitoare.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Cum a aparut Nicole Kidman cu 224 de diamante la Met Gala

Să fim serioși, rochia de seară din satin bleumarin, creată de casa de modă Schiaparelli, a arătat ca o ținută pe care ai fi purtat-o la balul de absolvire din anul 2010. Piesa centrală a fost decolteul ei deja celebru, iar pasionații de artă au observat imediat că bretelele ornamentate au fost un omagiu adus portretului Madame X de John Singer Sargent. Tabloul original cu Madame Pierre Gautreau a provocat un scandal imens la vremea lui, forțându-l pe pictor să modifice unghiul bretelei.

Proteste pe clădiri și 300 de sticle cu urină

Dincolo de alegerile vestimentare complet lipsite de inspirație, tensiunea din aer a fost palpabilă. Chiar înainte de eveniment, protestatarii au proiectat pe Empire State Building mesaje extrem de clare. Ei au scris „Dacă poți cumpăra Met Gala, poți plăti mai multe taxe” și „Boicotați Met Gala lui Bezos”.

Iar lucrurile au mers mult mai departe de atât. Același grup de activiști a plasat aproximativ 300 de sticle cu urină falsă în interiorul muzeului. Gestul a făcut trimitere directă la acuzațiile angajaților Amazon care susțin că au fost forțați să urineze în sticle pentru a-și atinge normele.

Recomandari Surpriza uriasa dupa 42 de ani de relatie. Ce se intampla dimineata in casa actritei Goldie Hawn

Într-o analiză publicată recent de Independent, se arată că un comentator a surprins perfect esența acestui moment stânjenitor. Matt Bernstein a declarat pe Instagram: „S-ar putea să te gândești: «este Met Gala și ea este una dintre cele mai bogate femei din lume»”. El a continuat tăios: „«Ar trebui să poarte ceva mai inventiv, mai creativ, care să depășească limitele.» Dar cred că această rochie este perfectă pentru ea, deoarece ea nu este niciuna dintre aceste lucruri.”

Când industria modei refuză să te accepte

Fosta soție a agentului Patrick Whitesell a fost mereu atrasă ca un magnet de lumina reflectoarelor. Prietenă la cataramă cu Leonardo DiCaprio, familia Kardashian și Ivanka Trump, ea a trecut de la statutul de reporter TV în Los Angeles direct în centrul universului monden. A angajat-o chiar pe Law Roach, stilistul din spatele garderobei actriței Zendaya, și a primit aprobarea Annei Wintour.

Dar pe bune acum, banii din tehnologie nu îți garantează automat și respectul sau autenticitatea. Publicația The New York Times a numit gala „spălătoria perfectă pentru banii fără suflet din tehnologie”. În ianuarie, în timp ce Lauren poza zâmbitoare la prezentările de modă couture, Amazon anunța tăierea a 16.000 de locuri de muncă. Contrastul este de-a dreptul izbitor.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Ce se intampla cand o declaratie infurie milioane de fani

Ba chiar greii industriei au taxat această intruziune. Lauren Santo Domingo, Jonathan Anderson și Nicolas Ghesquiere de la Louis Vuitton au lipsit luni seara. Bella Hadid a evitat evenimentul complet. Chiar și la Săptămâna Modei de la Paris de la începutul anului 2026 (o apariție atent planificată în primul rând), eforturile cuplului de a fi acceptat par disperate.

Hollywood-ul deja face glume pe seama lor. În noul film The Devil Wears Prada 2, Justin Theroux joacă rolul unui miliardar obsedat de tehnologie care cumpără un loc în lumea modei pentru iubita lui. Când îți bei cafeaua de dimineață dintr-o cană pe care scrie „M-am trezit din nou al naibii de sexy”, probabil că ai o încredere de sine de nezdruncinat, dar asta nu îți aduce stilul inefabil pe care nicio sumă din cont nu îl poate achita la casa de marcat.