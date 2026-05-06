Imaginează-ți că ai plătit pentru expediția vieții tale, doar ca să ajungi blocată în propria cabină, privind pe geam cum oameni în costume de protecție mișună pe punți. Asta trăiesc chiar acum pasagerii navei olandeze MV Hondius, unde trei persoane și-au pierdut viața din cauza temutului hantavirus.

Vacanta de vis transformata in izolare totala

Nava a plecat plină de speranțe pe 1 aprilie din Ushuaia, în sudul Argentinei, pentru o expediție polară de câteva săptămâni spre Antarctica și diverse insule din Atlanticul de Sud. Dar realitatea de acum e cu totul alta. Imagini recente de la bord dezvăluie punți aproape pustii. Doar câțiva oameni care poartă măști medicale mai pot fi zăriți pe afară.

Zonele comune sunt complet goale.

Pasagerii stau închiși în cabinele lor, în timp ce cel puțin cinci persoane îmbrăcate în echipament complet de protecție, cu combinezoane albe, cizme și măști pe față, au fost văzute transferându-se de pe navă pe o ambarcațiune mai mică. Oceanwide Expeditions, compania care operează nava, a transmis luni seara printr-o declarație că atmosfera la bord „rămâne calmă, cu pasagerii în general stăpâniți pe sine”. Au activat planul de răspuns la nivelul maxim, 3, care include măsuri de izolare, protocoale stricte de igienă și monitorizare medicală.

Să fim serioase, oricât de calm ai încerca să fii, o astfel de situație te consumă enorm emoțional. Când îți rezervi o croazieră pe Mediterana sau o vacanță exotică din România, ultimul lucru la care te gândești e că ai putea rămâne captivă pe mare din cauza unui virus, la mii de kilometri de casă.

Refuzati la mal si trimisi inapoi in larg

Și totuși, calvarul lor nu se oprește doar la granițele fizice ale navei. Nava a așteptat asistență în largul coastelor din Capul Verde, o țară din vestul Africii. Numai că autoritățile de acolo le-au refuzat pasagerilor permisiunea de a debarca, invocând preocupări presante de sănătate publică.

Așa cum a relatat marți Independent pe baza imaginilor obținute, nava va naviga acum mai bine de 1.000 de mile către Insulele Canare, asta după evacuarea medicală a trei persoane de la bord.

Oficialii din Praia, capitala Capului Verde (un oraș cu mai puțin de 200.000 de locuitori), au sporit protocoalele de siguranță, mai ales în apropierea portului, ca măsură de precauție. Angela Gomes, Directorul Național de Sănătate din Capul Verde, a declarat pentru radioul de stat Radiotelevisao Caboverdiana că autoritățile sunt concentrate pe garantarea pentru populația locală a unui lucru clar: „nivelul maxim de siguranță”.

Ce spun autoritatile spaniole si medicii

Te întrebi probabil cum s-a ajuns aici? Organizația Mondială a Sănătății (OMS) explică faptul că hantavirusul este o boală transmisă de rozătoare, care se poate transmite și între oameni, deși acest lucru este rar. Luni, OMS a precizat că pasagerilor li s-a cerut să rămână în cabine pentru a „limita riscul lor în timp ce se fac dezinfectarea și alte măsuri”.

Iar la nivel diplomatic se poartă discuții intense. Dr. Maria Van Kerkhove, directorul OMS pentru pregătirea pentru epidemii și pandemii, a declarat marți reporterilor din Geneva că planul actual este ca nava „să își continue drumul către Insulele Canare”. Ea a explicat exact situația: „Lucrăm cu autoritățile spaniole, care vor primi nava”.

Medicul a ținut să sublinieze că nu mai există alte persoane cu simptome la bord în acest moment. „Odată ce cei doi indivizi bolnavi de la bord sunt evacuați medical, atunci nava se poate deplasa”, a adăugat ea.

Ministerul Sănătății din Spania a venit marți cu o declarație nuanțată, menționând că „efectuează o monitorizare atentă, împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și alte țări implicate, a situației de pe navă… (și) se va decide cel mai potrivit port de escală.” Oficialii spanioli au fost foarte fermi în poziția lor: „Până atunci, Ministerul Sănătății nu va adopta nicio decizie, așa cum am informat Organizația Mondială a Sănătății.”

Misterul infectarii la bordul navei

Dar cum a urcat virusul la bord? Asta e întrebarea care îi macină pe toți. Deși autoritățile din Capul Verde spuseseră anterior că trei persoane de pe navă au raportat simptome ușoare, momentul exact al infectării e greu de stabilit.

Oficialii din domeniul sănătății din Ushuaia au confirmat că niciun pasager nu avea simptome de hantavirus la momentul plecării.

Juan Facundo Petrina, directorul de epidemiologie pentru provincia Tierra del Fuego, a oferit într-un interviu din Ushuaia o explicație care îți dă fiori. El a precizat clar că simptomele pot apărea la un interval de până la opt săptămâni după expunere. Practic, virusul a călătorit tăcut alături de ei săptămâni întregi, transformând o expediție menită să aducă bucurie într-o cursă tensionată pentru supraviețuire.