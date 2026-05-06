Sam Smith, câștigător a cinci premii Grammy, și designerul de modă Christian Cowan s-au afișat într-o ipostază extrem de tandră pe covorul roșu de la Met Gala 2026. După trei ani de relație, se pare că cei doi au decis să facă pasul cel mare, schimbându-și statutul sentimental chiar înainte de a păși la faimosul eveniment.

Detaliul care a dat de gol marele secret

Te-ai întrebat vreodată cum e să îți ții logodna secretă la unul dintre cele mai mediatizate evenimente de fashion din lume? Luni, pe 4 mai, artistul (care se identifică drept non-binar și folosește pronumele ei/lor) și partenerul său au purtat ținute negre asortate absolut spectaculoase.

Dar stai puțin, că lucrurile stau mult mai interesant de atât în culise.

Intr-o relatare publicata recent de Theblast aflam ca, cu doar câteva ore înainte de eveniment, cei doi au fost auziți discutând despre logodna lor chiar în incinta hotelului Mark. „Din câte am înțeles, a fost o logodnă privată”, a declarat o sursă din holul hotelului. Aceeași persoană a ținut să precizeze că cei doi „sunt în al nouălea cer și, din câte aud, foarte îndrăgostiți!”.

Cifrele și imaginile vorbesc de la sine.

Sam a lăsat un indiciu uriaș pe contul de Instagram, postând un carusel de imagini care detaliau ținutele lor de la Met Gala. Printre ele s-a strecurat o fotografie solo cu designerul, în care se vedea clar un diamant galben, masiv, tăiat pătrat, așezat fix pe inelarul mâinii stângi.

O declaratie de dragoste cusuta in mii de ore

Și pentru că vorbim despre modă la superlativ, Christian a simțit nevoia să explice exact ce a stat în spatele ținutei uluitoare purtate de Sam. Designerul a mărturisit că admirația lui pentru arta costumului l-a motivat profund.

„Am iubit mereu Erté. Iubesc felul în care a adus arta costumului în lume prin ilustrațiile sale vizionare. Faimoasa opulență și meșteșugul anilor 1920. 255.000 de cristale și mărgele individuale. 2.000 de ore de cusut manual artizanal. Acest look este o scrisoare de dragoste pentru regele ilustrației de modă și pentru iubirea mea, Sam.”

Reacțiile nu au întârziat deloc să apară. Jordan Roth, directorul creativ al ATG Entertainment, a comentat cu entuziasm: „Divin!! Și felicitări din nou!”. O confirmare subtilă? Pe bune, fanii au observat imediat detaliul sclipitor. Un urmăritor a scris scurt și la obiect: „Ăăă…. Inelul lui Christian”. Alți utilizatori s-au rezumat la a numi ambele ținute pur și simplu „Exquisite” (Rafinate), aplaudând abilitățile uimitoare de design ale lui Cowan.

Cum a inceput povestea lor atipica

Iar dacă ne uităm puțin în urmă, relația lor a crescut frumos și departe de dramele clasice de la Hollywood. Zvonurile despre o posibilă idilă au apărut prima dată în decembrie 2022. Atunci s-au fotografiat împreună la Casa Albă alături de președintele Joe Biden, prima doamnă Jill Biden, vicepreședinta Kamala Harris și al doilea domn Doug Emhoff.

O lună mai târziu, bifau o vizită la un salon de tatuaje din Sydney, Australia, fiind apoi văzuți plimbându-se relaxați prin New York. În 2024, Cowan a confirmat oficial într-un interviu că se întâlneau de aproximativ doi ani. Legătura lor s-a consolidat vizibil (mai ales că Sam a purtat numeroase creații semnate de Christian la diverse evenimente, inclusiv în videoclipul piesei „I’m Not Here to Make Friends”).

Drumul catre iubirea autentica nu a fost usor

Numai că lucrurile nu au fost mereu atât de așezate pentru starul pop britanic. Înainte de a-l cunoaște pe Cowan, Sam a mărturisit sincer că avea foarte puțină experiență în dragoste. Într-un interviu din 2017, cântărețul a explicat că se simțea pur și simplu rămas în urmă la acest capitol necesar.

„Mi-aș fi dorit să fiu într-o relație pe termen lung până la această vârstă”, spunea Sam cu un aer melancolic.

Mutarea la Londra la doar 19 ani, după ce a crescut într-o zonă unde era singurul băiat gay din școală și din satul său, și-a spus cuvântul. Artistul credea că ar fi fost mult „mai bogat emoțional” dacă ar fi trăit o relație stabilă mai devreme, dar mediul în care a crescut nu i-a permis asta. „N-o să-mi fie cu nimic mai ușor acum, nu-i așa?”, a adăugat artistul la vremea respectivă.

După relații intens mediatizate cu actorul Brandon Flynn din serialul „13 Reasons Why”, modelul Jonathan Zeizel sau înotătorul olimpic Tom Daley, Sam pare să fi găsit în sfârșit acea siguranță emoțională pe care o căuta de atâta timp alături de Christian Cowan.