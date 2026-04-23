Victoria Beckham, proaspăt inclusă pe lista Time a celor mai influente persoane din 2026, a participat la un panel în cadrul summitului Time100 de la New York. Apariția sa a fost o adevărată declarație de stil, designerul alegând să poarte piese din propria colecție, inclusiv o rochie al cărei preț se ridică la 1.550 de dolari.

O lecție de stil și colorblocking

Prezentă la evenimentul desfășurat miercuri la Jazz at Lincoln Center, Victoria Beckham a demonstrat încă o dată de ce este considerată un fashion icon. A combinat o rochie roz pal din colecția sa cu o pereche de pantofi roșu aprins, oferind o lecție despre cum ar trebui să arate un colorblocking executat fără efort. Rochia, modelul „Posy midi” în nuanța „dusty pink”, este o piesă fără mâneci care se vinde cu 1.550 de dolari și este disponibilă și în alte culori precum negru, alb, indigo sau gri.

Pantofii care au furat privirile

Dar ce a atras, pe bune, atenția tuturor? Pantofii, fireste. Fosta membră Spice Girls a mizat pe o pereche de saboți (mules) roșii, cu un vârf ascuțit și un design spectaculos. Sandalele prezentau decupaje laterale care lăsau pielea la vedere, în timp ce bareta de la vârf era strânsă în centru, creând un efect similar cu cel peep-toe. Tocul sculptural și curbat, cu o înălțime de aproximativ 100mm, a devenit un detaliu semnătură în designul recent al Victoriei, oferind o notă modernă în comparație cu tocurile stiletto tradiționale.

Realizați din piele întoarsă roșie, pantofii cu design fără spate i-au alungit optic picioarele pe scenă. Nu e de mirare că a mizat pe acest tip de încălțăminte. Anul acesta, Victoria a fost văzută nu de puține ori purtând saboți, atât din creațiile proprii, cât și perechi de la Saint Laurent.

Laude de la Anna Wintour

Influența sa în lumea modei a fost reconfirmată de nimeni alta decât Anna Wintour, redactorul-șef al Condé Nast. Wintour a fost cea care a scris textul de prezentare pentru revistă, amintindu-și de prima lor întâlnire, când Beckham i-a prezentat personal fiecare ținută din noua sa colecție (lansată în 2008).

„Aceasta este Victoria pe care am ajuns să o cunosc, o creatoare de modă pe cât de neînfricată, pe atât de talentată”, a scris Wintour. „A intrat în modă în 2008 și nu s-a oprit de atunci, adăugând o linie de produse de înfrumusețare și parfumuri. A devenit, si, un fel de vedetă Netflix, alături de soțul ei.”

Summitul Time100 este evenimentul care precede gala Time100. Iar gala va avea loc joi, începând cu ora 18:00, și va fi transmisă în direct pe pagina de YouTube a revistei Time.