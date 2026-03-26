Subțierea sprâncenelor este unul dintre acele efecte secundare enervante ale înaintării în vârstă. La fel ca părul de pe cap, și cel din sprâncene își pierde densitatea în timp, iar motivele sunt multiple. Să fim serioși, cine nu s-a confruntat cu asta la un moment dat?

„Acest lucru se poate datora schimbărilor hormonale și unor factori precum stresul sau lipsa de nutrienți”, explică make-up artistul Arturo Alba. „Foliculii produc fire de păr mai subțiri, mai lent, ceea ce reduce densitatea sprâncenelor de-a lungul anilor.” Și să nu uităm de epoca pensatului excesiv din anii ’90, care a lăsat în urmă sprâncene subțiri ce nu și-au mai revenit complet. Dar speranța nu e pierdută. Chiar dacă firele nu mai cresc de la sine, există metode prin care poți obține aspectul dorit.

Demachierea corectă este esențială

Atât Arturo Alba, cât și Monica Ceño, fondatoarea The Lab Room, atrag atenția asupra unui detaliu adesea neglijat: resturile de produse de machiaj. Acestea pot afecta negativ sănătatea sprâncenelor. Mai exact, Monica Ceño avertizează că acumularea de produs „poate slăbi foliculii de păr, provocând căderea firelor.”

asa ca, demachierea completă la finalul zilei este crucială, la fel și hrănirea zonei. Iar Arturo Alba completează cu o perspectivă interesantă. „Sprâncenele sunt tot o fibră de păr, chiar dacă sunt situate pe față. Încercați un ser cu biotină sau peptide și hidratați cu un ulei precum cel de ricin. Cu o îngrijire adecvată, este posibil să încetiniți efectele pe care produsele le au asupra sprâncenelor.”

Trucul de machiaj pentru un efect de lifting

Vrei un efect vizibil imediat? Aceasta este tehnica specifică The Lab Room pentru a defini sprâncenele pe loc. Tot ce trebuie să faci este să aplici un iluminator cremos chiar sub sprânceană, pe osul arcadei.

Pare prea simplu pentru a fi adevărat?

Monica Ceño explică logica din spate: „Această poziționare ridică optic și face sprâncenele să pară mai definite și mai îngrijite.” Este un truc rapid, cu impact maxim, pe care oricine îl poate integra în rutina de machiaj.

O dietă prietenoasă cu părul

Dincolo de îngrijirea exterioară, ceea ce mănânci are un impact direct asupra sănătății părului de pe întregul corp, inclusiv a sprâncenelor. O dietă bogată în vitaminele A, B, C și E, dar și în acizi grași omega-3, poate face o diferență reală. Alimente precum ouăle și semințele de chia sunt recomandate pentru a susține creșterea părului.

Un alt aliat neașteptat este chefirul (bogat în zinc, fier și proteine), care contribuie la fortifierea firelor de păr din interior spre exterior.