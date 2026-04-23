Dinu Iancu Sălăjanu, în vârstă de 56 de ani, a făcut un pas în spate de la conducerea PNL Sălaj, autosuspendându-se din funcția de președinte. Decizia vine imediat după ce procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar, interzicându-i să-și mai exercite funcția de președinte al Consiliului Județean. Mutarea zguduie scena politică locală și lasă administrația județeană într-un blocaj temporar.

Autosuspendare, nu demisie

Spre deosebire de alți politicieni vizați în aceeași anchetă, Dinu Iancu Sălăjanu a ales calea unei suspendări temporare din fruntea filialei PNL, refuzând o demisie definitivă. Reprezentanții partidului consideră gestul unul de responsabilitate, menit să protejeze imaginea organizației pe parcursul investigației.

Într-un comunicat oficial, PNL Sălaj explică decizia și reconfirmă sprijinul pentru liderul său. „Această decizie reprezintă un gest de responsabilitate politică și are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională. Domnul Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii”.

Blocaj la Consiliul Județean

Dar situația administrativă este mult mai complicată. Măsura controlului judiciar impusă de DNA este drastică și îi interzice explicit lui Sălăjanu să se mai apropie de biroul de șef al administrației județene sau să semneze documente oficiale. Până la urmă, cum poate funcționa un județ fără o conducere activă?

Această lovitură forțează Consiliul Județean Sălaj să intre într-o procedură de urgență. Administrația județeană a și anunțat convocarea unei ședințe extraordinare pentru a desemna un înlocuitor temporar. Măsura este absolut necesară pentru a asigura continuitatea proiectelor aflate în derulare și reprezentarea legală a instituției (un detaliu esențial în plină anchetă penală).

Ancheta DNA vizează 69 de locații

Iar dosarul în care este implicat șeful CJ Sălaj este unul de anvergură. Procurorii anticorupție investighează fapte de corupție legate de devalizarea bugetelor autorităților publice prin contracte cu firme private.

Cifrele vorbesc de la sine.

Miercuri, 22 aprilie 2026, procurorii au descins în nu mai puțin de 69 de locații. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj și Iași, vizând atât sediile unor instituții publice, cât și punctele de lucru ale unor companii. E drept că alții au reacționat diferit. În același dosar este vizat și Radu Moldovan, șeful Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care a ales o cale mai radicală și a demisionat de la conducerea organizației județene a PSD.

În ciuda acuzațiilor, PNL Sălaj mizează pe corectitudinea liderului lor, precizând că acesta va face tot ce îi stă în putință pentru a dovedi că actele administrative au fost semnate în deplină legalitate.