Pe TikTok, o femeie din Texas pe nume Alexis Poulos și-a exprimat frustrarea într-un video viral, vizualizat de peste 1,3 milioane de ori, întrebându-se de ce tratamentele sale cu Botox nu mai au efectul de altădată. Comentariile au venit imediat, iar una dintre teorii a prins rapid contur: „Pentru că îl diluează lol.” Suspiciunea că unii injectori „întind” neuromodulatoarele cu prea mult ser pentru a-și crește profiturile a devenit un subiect fierbinte.

Diluția e normală, dar câtă sare-n „supă” e prea mult?

Hai să vedem cum stau lucrurile, de fapt. În primul rând, toate neuromodulatoarele disponibile pe piață vin sub formă de pulbere fină într-o fiolă și trebuie amestecate cu ser fiziologic (salin) pentru a deveni un lichid injectabil. Asta e procedura standard. Unii medici prepară fiolele la începutul zilei pentru a economisi timp, folosindu-le apoi pentru mai mulți pacienți, cu condiția respectării cerințelor de refrigerare. Majoritatea produselor reconstituite rezistă la frigider aproximativ patru săptămâni.

Cantitatea exactă de ser adăugată depinde de nevoile pacientului și de preferința medicului, deși fiecare producător are recomandări clare, testate clinic. Iar aceste rapoarte variază serios de la un brand la altul:

Recomandari De ce se îndrăgostesc bărbații de tine, în funcție de luna în care te-ai născut

Botox (Allergan): recomandă 2,5 ml de ser pentru o fiolă de 100 de unități. Doza standard pentru tratarea liniilor de pe frunte, a celor de la coada ochiului și a celor dintre sprâncene (glabelare) este de 64 de unități.

recomandă 2,5 ml de ser pentru o fiolă de 100 de unități. Doza standard pentru tratarea liniilor de pe frunte, a celor de la coada ochiului și a celor dintre sprâncene (glabelare) este de 64 de unități. Dysport (Galderma): sugerează 2,5 ml de ser pentru o fiolă de 300 de unități, cu o doză de 50 de unități pentru liniile de încruntare.

sugerează 2,5 ml de ser pentru o fiolă de 300 de unități, cu o doză de 50 de unități pentru liniile de încruntare. Daxxify (Revance): recomandă 1,2 ml pentru o fiolă de 100 de unități și o doză de 40 de unități pentru zona glabelară.

recomandă 1,2 ml pentru o fiolă de 100 de unități și o doză de 40 de unități pentru zona glabelară. Xeomin (Merz Aesthetics): indică doar 0,5 ml de ser la o fiolă de 100 de unități, cu o doză de 20 de unități pentru liniile de încruntare.

indică doar 0,5 ml de ser la o fiolă de 100 de unități, cu o doză de 20 de unități pentru liniile de încruntare. Jeuveau (Evolus): recomandă 2,5 ml pentru o doză de 100 de unități, cu 20 de unități pentru zona glabelară.

E drept că diluția ajută la răspândirea substanței în zona injectată. Numai că serul suplimentar nu schimbă puterea unei unități. Potența injecției și durata tratamentului sunt dictate exclusiv de numărul de unități administrate.

Efect de ‘wow’ urmat de dezamăgire

Ce se întâmplă când un neuromodulator este supradiluat (practică numită și hiper-reconstituire) și administrat într-o doză prea mică? Morgan Rabach, medic dermatolog certificat din New York, explică fenomenul: „Ai putea obține o răspândire mai mare în zonă, deci există un rezultat inițial ‘wow’, dar apoi poate că dispare într-o lună sau două [în loc de trei sau patru].”

Problema e mai adâncă de atât.

Recomandari Ce face Gabriela Cristea ca sa slabeasca! Regulile de care tine cont ca sa dea jos cinci kilograme pe luna

Pe lângă durata redusă, o substanță prea diluată în zone dinamice, precum cea din jurul ochilor, poate cauza probleme serioase, cum ar fi căderea pleoapei. Motivul? Un neuromodulator mai „apos” înseamnă mai puțin control asupra locului în care migrează, adaugă Dr. Rabach.

Prețul corect sau cursa spre cea mai ieftină ofertă?

De obicei, prețul unui tratament se calculează pe unitatea injectată, costul variind între 10 și 30 de dolari în SUA, în funcție de locație și experiența medicului. Dar v-ați gândit vreodată cum e posibil ca unele clinici, în special lanțurile mari de med-spa, să ofere prețuri de 6 dolari pe unitate pe Groupon? Saami Khalifian, dermatolog dublu certificat, are o explicație.

„Multe clinici vor face din Botox un produs de atragere a clienților, pentru a te aduce în cabinet la un preț foarte mic, chiar dacă știu că este imposibil să faci profit în acel moment… și încearcă să te convertească la laser, fillere, îngrijirea pielii sau orice altceva care nu este la fel de ieftin”, spune el. Acest sistem de preț pe unitate poate contribui la problema supradiluării, mai ales când pacienții vor să trateze zone mari (cum ar fi mușchiul maseter sau gâtul) cu un buget limitat. Atunci, injectorii sunt nevoiți să compenseze prin hiperdiluarea produsului pentru a acoperi suprafața cu mai puține unități.

Recomandari Zodii pe care este bine sa le ai langa tine in luna februarie

Există și supradiluare „bună”?

Uneori, o diluare mai mare este intenționată. Tehnica „Baby Botox”, de exemplu, implică injectarea unui număr mai mic de unități pentru un efect mai soft, mai natural. Medicii avertizează însă că un rezultat mai discret nu va dura la fel de mult. Dr. Khalifian subliniază că mulți pacienți interpretează greșit rezultatele de scurtă durată ca fiind „rezistență la Botox”, când, de fapt, nu au primit o doză adecvată.

Și ce înseamnă „adecvat” se poate schimba cu vârsta. Ava Shamban, dermatolog din Los Angeles, spune că pacienții mai în vârstă au uneori nevoie de mai puține unități decât cei tineri, deoarece au o masă musculară facială mai redusă. Dacă ar fi vorba de o rezistență reală, neuromodulatorul nu ar funcționa deloc, un fenomen pe care Dr. Shamban susține că l-a întâlnit doar o dată sau de două ori în cariera sa de zeci de ani.

Ce ne rezervă viitorul injecțiilor

În viitorul apropiat, grijile legate de diluție ar putea dispărea. Un produs numit Relfydess, deținut de Galderma, este primul neuromodulator lichid, gata de utilizare, care a fost deja aprobat în Europa, Marea Britanie și Australia. Acesta elimină inconsecvențele care apar la reconstituire și, conform datelor clinice, funcționează rapid (rezultate vizibile într-o singură zi pentru o treime dintre pacienți) și durează până la șase luni, cu aproximativ două luni mai mult decât majoritatea produselor de pe piață.

Până atunci, însă, alegerea injectorului rămâne esențială. Este aproape imposibil pentru un pacient să-și dea seama dacă produsul este diluat corect sau nu. Încrederea în medicul ales este crucială. Așa cum o spune direct Dr. Rabach: „Dacă ești chiar și puțin suspicios că un injector te înșală pentru a băga mai mulți bani în buzunar… de ce mai ești acolo?”