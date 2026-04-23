Legenda trupei The Beatles, Ringo Starr, continuă să sfideze vârsta. La 85 de ani, artistul a fost surprins recent în Los Angeles cu o energie debordantă și un look modern, în drumul său spre emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, unde a făcut o dezvăluire neașteptată despre faimoasa trupă.

Un look care sfidează vârsta

Apariția sa a fost de-a dreptul spectaculoasă. V-ați fi gândit că un octogenar poate avea atâta vitalitate? Cu părul și barba atent vopsite și o ținută care emana prospețime, toboșarul pare să fi găsit, pe bune, secretul tinereții. Fanii și fotografii prezenți în Hollywood nu au putut ignora buna sa dispoziție, fiind întâmpinați de un Ringo zâmbitor și prietenos.

Acesta și-a salutat admiratorii cu entuziasm, le-a făcut cu mâna și a răspuns aplauzelor cu o energie molipsitoare.

Dezvăluirea de la Jimmy Kimmel

În cadrul interviului său la „Jimmy Kimmel Live”, Ringo Starr a povestit cu umor despre o tradiție surprinzător de modestă pe care The Beatles au menținut-o chiar și în perioada de apogeu a faimei mondiale. Lucrurile stăteau, se pare, puțin diferit față de imaginea clasică a unor staruri rock.

„Eram mereu patru în două camere”, a declarat el.

Un detaliu care, la prima vedere, pare banal, dar care reflectă valorile simple ce au rămas constante în viața trupei, indiferent de succesul colosal.

O tradiție neschimbată

Dar s-a schimbat oare acest obicei pe parcursul anilor, odată cu faima și banii? Întrebat direct despre acest aspect, artistul a răspuns cu o sinceritate debordantă.

„Nu. Până în ultima zi a ultimului turneu am împărțit camerele”.

Iar dincolo de amintirile din culisele trupei, Ringo Starr continuă să impresioneze și astăzi. Stilul său impecabil (un amestec de modern și clasic) și energia pe care o afișează îl fac să pară cu zeci de ani mai tânăr, demonstrând că vârsta este, până la urmă, doar un număr.