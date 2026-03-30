Lori Harvey a renunțat la tocurile amețitoare pentru o pereche de balerini de 1.350 de dolari. Modelul a fost fotografiat sâmbătă în Los Angeles purtând o creație Alaïa cu imprimeu de leopard, asortată la o ținută sport complet neașteptată.

O ținută simplă, pantofi de lux

La prima vedere, ținuta era una cât se poate de banală. Lori purta un maiou alb, mulat, o pereche de colanți negri cu talie înaltă, ochelari de soare supradimensionați și o geantă de umăr neagră, de mici dimensiuni. un look de antrenament relaxat.

Numai că pantofii au atras toată atenția. Este vorba despre balerinii Criss-Cross de la Alaïa, realizați din păr de vițel cu imprimeu de leopard și detalii din piele neagră lucioasă. Modelul are un vârf rotunjit și două barete subțiri care se încrucișează peste picior, prinzându-se în lateral cu o cataramă argintie. Brandul îi descrie ca fiind „un balerin emblematic Criss-Cross, o siluetă inspirată de pantofii clasici japonezi”. Prețul? 1.350 de dolari.

Contrastul cu aparițiile de pe covorul roșu

Alegerea este cu atât mai interesantă cu cât Lori ne-a obișnuit cu un alt tip de încălțăminte în ultima vreme. La începutul acestei luni, în Paris, ea a purtat pantofii Duchesse de la Balenciaga, un model stiletto cu un vârf ascuțit și o linie extrem de severă. Iar în februarie, a optat pentru modelul L’entracte de la Saint Laurent, niște pantofi slingback din satin negru, la fel de eleganți și cu un design alungit.

V-ați fi gândit că va trece așa rapid la o pereche de pantofi complet plați? E drept că balerinii Alaïa păstrează un decupaj care lasă pielea la vedere, dar înlocuiesc complet tocul și vârful ascuțit cu o talpă plată și o formă rotunjită, mult mai confortabilă.

Animal print, trendul vedetelor

Imprimeurile de animale au fost omniprezente anul acesta în garderoba vedetelor. De la Rihanna, Teyana Taylor și Angel Reese la apariții mai recente cu imprimeuri de șarpe sau piton purtate de Kelly Rowland, Lisa Rinna, Barbara Palvin și Emily Ratajkowski (practic, toată lumea bună de la Hollywood).

Dar Lori a făcut ceva diferit.

Ea a adus acest trend într-o zonă mult mai relaxată, de zi cu zi. Până la urmă, balerinii ei păstrează aceeași încărcătură grafică pe care o au tocurile sau botinele extravagante, dar o traduc într-un stil mai discret și relaxat, perfect pentru o plimbare în oraș.