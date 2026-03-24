Sezonul alergiilor a atins apogeul, iar pentru mulți dintre noi, lupta cu polenul pare nesfârșită, chiar și în siguranța propriei locuințe. Polenul de copac și iarbă are o abilitate remarcabilă de a se infiltra în spațiile interioare, transformând ceea ce ar trebui să fie un refugiu într-o altă sursă de iritație. Hai să vedem cum putem transforma casa într-o fortăreață anti-polen cu sfaturile practice oferite de Caroline Mills, șefa de brand la Safestyle.

Managementul strategic al ferestrelor

Deși aerul proaspăt este esențial, momentul în care alegi să aerisești poate face toată diferența. „Cu toții ne dorim aer proaspăt, dar lăsându-l să intre la momentul nepotrivit, inviți și polenul enervant înăuntru”, avertizează Mills. Ea explică faptul că nivelurile de polen ating de obicei un vârf dimineața devreme și din nou seara devreme. „Așadar, în timpul acestor perioade de vârf, încearcă să ții ferestrele închise. Poate ajuta la împiedicarea pătrunderii polenului”, sfătuiește ea.

Și totuși, când e bine să aerisim? Pentru o ventilație necesară, cum ar fi prevenirea condensului, Mills sugerează deschiderea ferestrelor la mijlocul sau spre sfârșitul după-amiezii, când nivelurile de polen scad adesea. „Un alt moment excelent pentru a deschide o fereastră este imediat după o ploaie torențială”, adaugă ea, menționând că ploaia spală polenul din aer.

Prima linie de apărare ștergerea prafului

Pentru cei care suferă de febra fânului, lavetele din microfibră sunt, probabil, deja un instrument familiar. „Ștergerea polenului este o parte esențială pentru a ține strănuturile la distanță – dar există un loc pe care unii îl uită”, subliniază Mills. V-ați gândit vreodată la ramele ferestrelor?

În timp ce curățarea geamurilor este o practică standard, ramele (în special cele din uPVC) sunt adesea ignorate. „Polenul, praful și murdăria se așează în colțurile ramelor din PVC… și stau acolo până când o adiere de vânt le deranjează.” Recomandarea este simplă: deschide ferestrele și șterge ramele interioare, acordând o atenție deosebită șinelor și mecanismelor unde se acumulează murdăria. „O simplă ștergere cu o cârpă umedă rezolvă treaba, dar dacă există acumulări persistente, folosește un aspirator cu un accesoriu de tip duză pentru a le aspira înainte de a șterge.” Pentru o curățare și mai temeinică, ea sugerează un aparat de curățat cu abur: „Căldura ajută la dizolvarea grăsimii, murdăriei și mizeriei… și ține bacteriile la distanță.”

Atenție la textilele din casă

Din păcate, materialele moi precum draperiile, covoarele și tapițeria acționează ca niște magneți pentru praf, păr de animale și polen. Mills explică: „Fibrele textile captează particule microscopice, reținându-le până când te așezi – și le trimit din nou în aer.” Ea atrage atenția că, deși covoarele sunt aspirate regulat, draperiile sunt adesea trecute cu vederea. „De fiecare dată când tragi draperiile, scuturi praful depus”, avertizează ea.

Vestea bună e că nu e necesară spălarea constantă. Mills recomandă folosirea accesoriului pentru tapițerie al aspiratorului. „Trece-l peste material de sus în jos, deoarece ajută la îndepărtarea stratului superficial de praf și polen, fără bătaia de cap a unui ciclu la mașina de spălat.” O dată pe săptămână în sezonul de vârf al polenului poate fi suficient.

Dormitorul un sanctuar anti-alergic

Dormitoarele, menite să fie oaze de liniște, pot deveni, fără să vrem, focare de polen. Până la urmă, cum spune și Mills: „Petrecem o treime din viața noastră în pat, așa că asigură-te că al tău nu te face să strănuți.” Polenul se lipește de păr și piele pe parcursul zilei, transferându-se inevitabil pe perne și așternuturi noaptea.

Soluția este spălarea frecventă a lenjeriei de pat, ideal o dată pe săptămână. „O spălare la cald, la 60°C, este cea mai bună pentru a ucide acarienii și pentru a îndepărta reziduurile lipicioase de polen.”

Dar atenție mare la uscare! Mills avertizează să nu uscați cearșafurile afară în zilele cu nivel ridicat de polen, deoarece „acționează ca o plasă gigantică pentru alergeni.” Cel mai bine este să folosiți un uscător de rufe de interior sau unul electric.

Bariere împotriva polenului de afară

Uneori, curățenia nu este de ajuns și trebuie să creăm bariere. „Când intri de afară, aduci anotimpul cu tine”, subliniază Mills. „Polenul se agață de haine, pantofi și genți, așa că nu plimba acești alergeni prin casă.”

Dacă nu ai un hol dedicat, stabilește o „zonă de debarasare” lângă ușa de la intrare pentru pantofi și haine. „Scoaterea imediată a pantofilor te oprește din a căra polenul pe covoare și mochete.” Iar după plimbări lungi sau grădinărit, schimbă-ți imediat hainele și pune-le direct la spălat. Nici animalele de companie nu sunt scutite, ele devenind purtătoare de polen. O soluție simplă este să le ștergi lăbuțele și să le perii blana în aceeași „zonă de debarasare”.

„Pune la punct aceste reguli de bază simple și vei fi liber să te bucuri de primăvară așa cum ar trebui – aer proaspăt, soare și mult mai puține strănuturi.”