Jasmine Hemsley, autoare și expertă în wellness, s-a luptat ani la rând cu refluxul acid cronic. La 46 de ani, se simte mai bine ca niciodată, iar soluția nu a venit din medicina modernă, ci dintr-un sistem vechi de cel puțin 3000 de ani, Ayurveda. Ea a dezvăluit cele cinci practici care i-au transformat complet viața și sănătatea.

Primul pas neașteptat: curățarea limbii

Totul a început după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate serioase. „Am descoperit Ayurveda prin câteva rute diferite, cum ar fi yoga și meditația, la începutul anilor douăzeci, dar după ce m-am luptat cu refluxul acid cronic am început să cercetez modalități alternative de a-l trata”, povestește Jasmine. E drept că la început a fost sceptică. „Pe atunci, oamenii nu prea vorbeau despre Ayurveda sau ‘sănătatea intestinală’ și eram puțin sceptică că un sistem atât de vechi ar putea rivaliza cu medicina modernă, dar de fiecare dată când ceva funcționa, mă trezeam că încorporez mai mult în viața mea, iar acum face parte din viața mea de zi cu zi.”

Primul obicei adoptat a fost curățarea limbii, o practică simplă, dar cu efecte profunde. „Am aflat pentru prima dată despre curățarea limbii de la profesorul meu de meditație acum peste 15 ani și este ceea ce m-a împins să aprofundez Ayurveda”, mărturisește ea. V-ați fi gândit că un gest atât de mic poate conta atât de mult? „Este un instrument de bunăstare atât de simplu, dar puternic, despre care nu voi înceta niciodată să vorbesc cu entuziasm. Ne spălăm pe dinți în fiecare zi, așa că de ce să nu curățăm și restul gurii? (Se știe că am folosit carduri de credit după ce am uitat-o pe a mea într-o călătorie, pentru că pur și simplu se simte greșit să nu o fac).”

Mesele principale, regândite complet

Regula de aur în Ayurveda este sincronizarea cu ritmul soarelui, ceea ce înseamnă că prânzul ar trebui să fie cea mai consistentă masă a zilei. Atunci, focul digestiv (numit „Agni”) este la intensitate maximă. Un mic dejun copios sau smoothie-uri mari consumate în grabă dimineața nu fac decât să îngreuneze digestia, afectând nivelul de energie.

Dar schimbarea cu cel mai mare impact pentru Jasmine a fost ora cinei. „Trecerea la o cină timpurie a avut cel mai mare impact asupra refluxului meu acid”, spune ea. „În anii ’20, masa mea principală gătită a zilei era în jur de 8:30 seara, dar refluxul meu acid a ajuns în punctul în care eram dispusă să încerc orice, așa că am decis să încerc să mănânc mai devreme.”

Rezultatele au depășit orice așteptare. „La început, mi-a fost teamă că mă voi trezi noaptea de foame, dar a avut efectul opus. Am descoperit că dormeam mai bine, aveam mai multă energie dimineața și nu mai eram absolut lihnită în secunda în care mă trezeam. Dar cel mai important, mi-a rezolvat complet refluxul acid.”

Adio, ronțăieli între mese!

Un alt pilon al transformării sale a fost renunțarea la gustările dintre mese. Până la urmă, cum să funcționeze digestia dacă este constant întreruptă?

„Încercarea de a lăsa un minim de trei ore între mese și oprirea ronțăitului a fost al doilea lucru pe care am început să-l implementez la sfârșitul anilor 20 și mi-a schimbat viața”, explică Jasmine. Ea recunoaște că nu a fost ușor, fiind o persoană care mănâncă pe fond de stres, dar beneficiile au meritat efortul. Când corpul digeră constant, energia este deturnată de la creier și membre, ceea ce duce la o stare de oboseală.

Ritualul de iubire de sine: masajul cu ulei

În Ayurveda, uleiul este sinonim cu iubirea. „Sneha se traduce atât prin iubire, cât și prin ulei în sanscrită, ceea ce arată cât de important este uleiul în Ayurveda, iar Abhyanga – practica de a aplica și masa ulei pe corp – este un ritual major de auto-îngrijire”, spune Jasmine. Deși la început i s-a părut un obicei greu de integrat în rutina zilnică, rezultatele au convins-o să continue.

Practica regulată a masajului cu ulei i-a îmbunătățit tonusul pielii și al mușchilor, contribuind la scăderea tensiunii arteriale, la îmbunătățirea circulației și la detoxifiere. Pielea, cel mai mare organ al nostru, devine astfel o poartă pentru hrănirea corpului.

Lista de cumpărături a lui Jasmine

Pentru cei care vor să îi urmeze exemplul, Jasmine Hemsley a împărtășit și o listă cu produsele ei preferate, care o ajută să își mențină stilul de viață ayurvedic: