O fostă producătoare a emisiunii MasterChef Australia a rupt tăcerea despre comportamentul lui Meghan Markle în spatele camerelor de filmat, în timpul unei apariții ca jurat invitat. Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, Alexandria Funnell a povestit ce a aflat de la un prieten care încă lucrează în producția show-ului, iar detaliile sunt de-a dreptul surprinzătoare.

„Am fost curioasă să aud bârfa”

Alexandria Funnell, care a lucrat ca post-producător la celebra emisiune culinară, a recunoscut fără ocolișuri că a vrut să afle toate picanteriile despre vizita Ducesei de Sussex pe platourile de filmare. Curiozitatea i-a fost însă răsplătită cu informații la care, probabil, nu se aștepta.

„Am fost curioasă să aud bârfa”, a explicat Funnell în clipul său video, înainte de a confirma că „a fost atât de grozavă”.

Recomandari Meghan Markle, dezvaluiri despre rochia de mireasa! Ce a putut sa ”ascunda” in creatia pe care a imbracat-o pe 19 mai

Un om normal, cu simțul umorului

Iar detaliile nu s-au oprit aici. Potrivit sursei din interior, Meghan Markle a lăsat o impresie excelentă întregii echipe de producție, contrazicând imaginea distantă pe care unii ar putea-o asocia cu un membru al familiei regale.

„A fost atât de drăguță cu toată echipa, a avut simțul umorului și a fost pur și simplu un om normal”, a relatat Funnell. Mai mult, se pare că nici anturajul ei nu a creat probleme, fiind surprinzător de restrâns. „Anturajul ei era format din doar două persoane și au fost și ei grozavi.”

Mai concisă decât jurații obișnuiți

Dar poate cea mai mare surpriză a venit din zona profesională. Meghan nu doar că a fost o prezență agreabilă, dar s-a descurcat de minune în rolul de jurat, demonstrând cunoștințe solide și o capacitate de sinteză neașteptată.

Recomandari Meghan Markle promovează 7 branduri australiene în vizita sa din Sydney

„S-a priceput foarte bine și la jurizat”, a continuat Funnell, menționând că i s-a spus că Markle a fost „mai concisă decât jurații obișnuiți” atunci când a oferit feedback concurenților. Și cum vine asta, mai exact? Ei bine, se pare că jurații permanenți au tendința să vorbească mult, uneori prea mult pentru ritmul producției TV.

„Asta e problema cu jurații, ca post-producător, trebuie să tai mult din ce spun ei”, a explicat Funnell, oferind o perspectivă din interiorul procesului de editare (un detaliu mai puțin cunoscut publicului larg). „Se lungesc cu vorba, se lungesc de nu-ți vine să crezi.”

O apariție „de afacere” pentru show

V-ați gândit vreodată cât ar putea costa o astfel de apariție? Funnell speculează că, în realitate, lucrurile stau fix pe dos și că prezența Ducesei ar fi fost, de fapt, o mișcare inteligentă pentru ambele părți, nu neapărat una costisitoare pentru producători.

Recomandari Meghan Markle vinde 22 de ținute din turneul australian pe o nouă platformă

„De fapt, cred că ar fi fost o afacere bună. Cred că a simțit că vrea să o facă și că ar fi fost o chestiune de publicitate. Aparent, a fost minunată”, a concluzionat ea.

Apariția lui Meghan la MasterChef Australia a avut loc în timpul unui turneu de profil înalt în Australia, alături de Prințul Harry, perioadă în care cuplul a vizitat Melbourne, Canberra și Sydney. Pasiunea ei pentru gastronomie nu este un secret, Ducesa având propria emisiune pe Netflix, „With Love, Meghan”, unde împărtășește rețete și sfaturi culinare.