Meghan Markle a continuat să pună în lumina reflectoarelor brandurile australiene în ultima zi a vizitei din Sydney. Ducesa de Sussex a ales o ținută cu aer marin, compusă din piese cheie de la designeri locali, în timpul ultimelor sale angajamente alături de Prințul Harry.

O ținută cu aer marin

Piesa de rezistență a fost o cămașă în dungi alb-albastre, cu guler, de la brandul de haine și costume de baie Matteau, din Sydney. Dar cum vine asta, o ținută complet nouă? Nu-i chiar așa. Ducesa a purtat din nou blugii off-white de la Rolla’s și pantofii sport Freda Salvador, pe care i-a avut și în ziua precedentă. Iar pentru a completa look-ul nautic, a adăugat un pulover bleumarin de la un alt brand din Sydney, P. Johnson, purtat lejer peste umeri, și o geantă de la brandul de lux australian Scanlan Theodore.

Accesorii cu poveste

Dincolo de haine, accesoriile au spus propria lor poveste.

Meghan a optat pentru un stil minimalist, dar plin de sentimentalism. A purtat inelele sale constelație de la Logan and Hollowell, care reprezintă zodiile ei și ale Prințului Harry (Leu și, respectiv, Fecioară), o brățară Cartier și, poate cel mai important detaliu, ceasul auriu tank Française care a aparținut Prințesei Diana.

Un omagiu adus modei locale

Alegerea brandurilor locale nu a fost o coincidență. De fapt, a fost o constantă pe parcursul întregii vizite, prima a cuplului în Australia din 2018 încoace, de când reprezentau oficial familia regală britanică. Pe lista designerilor australieni purtați de Meghan s-au mai numărat Karen Gee, St. Agni și Friends With Frank. Și totuși, chiar și prin aceste alegeri, Ducesa și-a păstrat stilul personal, acel „quiet luxury” care a devenit estetica sa de referință de când s-a mutat în Montecito, California, în 2020.

Agenda ducilor de Sussex

V-ați întrebat ce au făcut, de fapt, în această ultimă zi? Programul a fost destul de plin. Cuplul i-a vizitat pe voluntarii și salvamarii de la Bondi Surf Bathers’ Life Saving Club, pe celebra plajă Bondi. Apoi, au făcut o oprire la Man O’War Steps, lângă Opera din Sydney, înainte de a participa la un eveniment de navigație în portul orașului, alături de membrii Invictus Australia.