Meghan Markle și Prințul Harry au aterizat luni seară în Australia, marcând prima lor vizită aici după opt ani. E drept că lucrurile s-au schimbat radical de la nunta regală, dar un lucru a rămas constant: atenția ducesei pentru ținutele cu mesaj. Încă din prima zi, Meghan a mizat puternic pe branduri locale.

Prima oprire, prima ținută locală

Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. Pentru prima apariție, Meghan a purtat o rochie fără mâneci creată de brandul australian Karen Gee. Chiar dacă nu mai face parte din nucleul familiei regale, se pare că ducesa continuă să practice așa-numita „diplomație vestimentară”.

Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi Dior și bijuterii de la Real Fine Studio.

O paletă cromatică familiară

Stilul monocrom rămâne o constantă în garderoba publică a lui Meghan Markle. Ea tinde să se limiteze la nuanțe neutre de crem și kaki, o paletă pe care a folosit-o intens și în timpul turneului cuplului în Iordania la începutul acestui an. Atunci, a purtat mai multe ținute semnate de Veronica Beard.

Dar de ce această preferință pentru culori neutre? Rămâne un subiect de discuție printre stiliști.

Schimbare de look pentru veterani

Iar pentru a doua parte a zilei, abordarea vestimentară a rămas aceeași. La vizita de la Muzeul Național de Artă al Veteranilor din Australia, Meghan a ales o fustă și o jachetă din piele întoarsă de la St Agni, un alt brand australian. O alegere care subliniază, din nou, intenția de a onora gazdele.

Hai să fim serioși, două branduri locale în aceeași zi nu e o coincidență.

Un turneu complet diferit

Acest turneu informal vine la opt ani după ce au vizitat Australia ca proaspăt căsătoriți, în primul lor turneu oficial de peste mări. De atunci, cuplul a renunțat la statutul de membri seniori ai familiei regale și și-a început o viață nouă și independentă în California (mai exact în Montecito).

Lucrurile stau complet diferit acum.

Chiar și așa, cei doi au programate o serie de angajamente caritabile în cadrul vizitei lor, care va include opriri în Melbourne, Canberra și Sydney.