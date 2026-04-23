O petrecere plină de vedete a marcat miercuri seara lansarea colaborării dintre Victoria Beckham și Gap. Evenimentul a avut loc la People’s, pe West 13th Street, unde atmosfera a fost una plină de nostalgie, cu muzică dance din anii ’80 și un meniu ce a combinat preparate clasice britanice și americane, de la cod pane la mini-cârnați wagyu.

O colaborare neașteptată

Pentru Victoria Beckham, colaborarea are rădăcini adânci în propria copilărie. Designerul a povestit cu zâmbetul pe buze despre primele sale interacțiuni cu brandul american. „Îmi amintesc că mergeam la cumpărături la Gap cu mama mea când eram foarte mică. Părea atât de nou și de proaspăt – nu exista așa ceva în Marea Britanie.”

Decenii mai târziu, proiectul pare să fi atins toate notele potrivite. „Sunt atât de mândră de ceea ce am creat împreună. Este cu adevărat căsătoria perfectă între cele două branduri,” a adăugat ea. Procesul a implicat o incursiune în arhivele bogate ale Gap, de unde au fost reinterpretate piese iconice, precum jacheta scurtă din denim purtată cândva de Cindy Crawford sau pantalonii capri imortalizați de Sarah Jessica Parker.

Recomandari Victoria Beckham anunță o colecție de 38 piese cu Gap la prețuri de la 25 de lire

De la lux la publicul larg

Iar Alastair McKimm, consultantul de imagine care a stilizat campania de debut, a dezvăluit că Victoria a fost prima sa opțiune de la bun început. „Victoria și cu mine am lucrat la diferite proiecte de-a lungul anilor, așa că atunci când am început să ofer consultanță la Gap, ea a fost primul meu telefon. Este cunoscută pentru șepci de baseball, tricouri albe și hanorace. Iubește hainele grozave, clasice, ceea ce cred că facem cu toții. Iar ceea ce face ea este de obicei foarte luxos și foarte high-fashion – așa că să aduci asta maselor este întotdeauna ceva cu adevărat interesant.”

O miscare inteligenta.

Beckham însăși a confirmat că exact acesta a fost scopul. „Sunt doar bucuroasă că acum pot ajunge la femei din întreaga lume,” a mărturisit ea. „Este un preț accesibil – și pentru mine, asta este incitant.”

Recomandari Victoria Beckham poartă o rochie de 1.550$ la summitul Time100 din New York

Aprobarea familiei Beckham

Și, până la urmă, ce poate fi o validare mai bună decât cea a propriei familii? Designerul a povestit amuzată că piesele din colecție, în special hanoracele, au fost imediat adoptate de copiii ei. „Cruz nu l-a mai dat jos. E obsedat. Cred că acesta este un semn bun,” a spus ea râzând.

Pe lângă succesul în familie, Beckham a lăudat și echipa cu care a lucrat, menționându-l pe Zac Posen (care s-a alăturat Gap tot din lumea luxului acum doi ani). „Au fost o echipă uimitoare cu care am lucrat. Tocmai îi spuneam lui Zac… că au fost o echipă uimitoare cu care am lucrat. Toată lumea s-a înțeles atât de bine.”

Ce urmează pentru colecție

Dar petrecerea nu a marcat doar un an de muncă grea, ci și un nou început. Se pare că aceasta este doar prima parte a unei colaborări pe termen lung. Victoria Beckham a oferit un mic indiciu despre viitor, stârnind curiozitatea celor prezenți.

Recomandari Ce ascunde Victoria Beckham? Articolul care a dispărut sub un mesaj OOPS

„Mai urmează o lansare,” a tachinat ea. „O colecție de iarnă într-o paletă de culori diferită. Devine și mai bună.”