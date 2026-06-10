Știi momentul ăla când deschizi frigiderul seara și te întrebi disperată ce să mai gătești pentru familie? Ei bine, Victoria Beckham nu are problema asta. De 25 de ani, creatoarea de modă mănâncă fix același lucru în fiecare zi: pește la grătar cu legume gătite la abur. Fără excepții, fără surprize culinare și fără abateri de la regulă.

Dincolo de șocul inițial, povestea asta ne arată cât de departe merge disciplina când vine vorba de imagine și sănătate în lumea vedetelor. Pentru noi, femeile care jonglăm cu jobul, copiii și bugetul casei, o dietă atât de rigidă sună a pedeapsă. Dar principiul din spate ascunde niște beneficii reale pe care le putem fura și adapta vieții noastre, fără să renunțăm la micile plăceri.

Secretul dezvăluit de soțul ei

David Beckham a fost cel care a dat-o de gol. Într-un podcast recent, fostul fotbalist a povestit cum el iubește să descopere preparate noi și să le împartă cu cei din jur, dar soția lui refuză pur și simplu să experimenteze culinar.

„De când sunt împreună, soția sa preferă aproape exclusiv peștele la grătar și legumele gătite la abur, rareori abătându-se de la această rutină.” – David Beckham

Iar lucrurile stau la fel de un sfert de secol. A existat o singură excepție memorabilă. David și-a amintit că singura ocazie în care Victoria a fost dispusă să guste din farfuria lui a fost în perioada în care era însărcinată cu fiica lor, Harper. Momentul a rămas una dintre amintirile lui preferate, tocmai pentru că e ceva extrem de rar în familia lor.

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Ce se află în farfuria creatoarei de modă

Și totuși, cum rezistă? Așa cum am citit într-un material publicat recent de Csid, vedeta a explicat în mai multe interviuri că preferă alimentele simple și proaspete. Pe lângă peștele și legumele devenite celebre, meniul ei mai include salate, semințe și nuci.

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Fructele? Le ține la minimum.

Deși îi plac, a observat că îi provoacă senzația de balonare, așa că preferă să le evite. Ea susține că această disciplină de fier îi oferă mai multă energie pe parcursul zilei și contribuie direct la aspectul sănătos al pielii.

Ce poți face tu cu informația asta

De fapt, regimul ei este o variantă foarte strictă a dietei mediteraneene. Acest stil alimentar se bazează pe legume, fructe, cereale integrale, semințe, ulei de măsline și pește, limitând drastic alimentele ultraprocesate.

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Cercetările arată clar de ce funcționează. O astfel de alimentație aduce o mulțime de beneficii concrete:

Susține procesul de slăbire prin conținutul mare de fibre.

Reduce riscul de boli cardiovasculare și ajută la controlul diabetului de tip 2.

Îmbunătățește digestia, starea de spirit și calitatea somnului.

Ce înseamnă asta pentru tine, concret? clar nu trebuie să mănânci același pește trist până la pensie. Dar poți împrumuta ideea de bază. O cină simplă, bazată pe o sursă curată de proteine și o mână de legume la abur, te scapă de balonare și îți ușurează diminețile. Până la urmă, secretul nu e să mănânci perfect ca la Hollywood, ci să găsești o rutină de seară care să funcționeze pentru corpul tău, fără să te streseze suplimentar în bucătărie.