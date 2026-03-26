Anya Taylor-Joy a dat startul turneului de presă pentru filmul The Super Mario Galaxy Movie cu o apariție de senzație în Osaka, Japonia. Actrița, care o interpretează pe iconica Prințesă Peach, a pășit în lumina reflectoarelor purtând o tendință neașteptată pentru sezonul de primăvară-vară 2026: rochia-șorț.

O rochie șorț neașteptată

Pentru evenimentul din Japonia, Anya a ales o rochie mini florală, în nuanțe de roz și verde, semnată August Barron. Piesa face parte din colecția de primăvară 2026 a brandului, intitulată „Real Housewife” (Soția casnică). Rochia se remarcă printr-un imprimeu delicat, bretele de tip șorț legate după gât și o fustă scurtă, vaporoasă și transparentă. Stilistul Ryan Hastings a completat ținuta cu sandale roz prăfuit, cu vârful ascuțit și degetele la vedere, și câteva inele Tiffany&Co.

Look-ul, inspirat de estetica feminină a personajului Peach, a fost completat de o coafură cu părul blond platinat prins pe jumătate și un ruj roșu-cărămiziu, asortat cu manichiura.

Recomandari Anya Taylor-Joy a purtat 2 perechi de pantofi Giuseppe Zanotti într-o singură zi

De la podium la covorul roșu

Stai puțin, șorțuri pe covorul roșu? Ei bine, da. Șorțurile au fost, în mod surprinzător, o tendință remarcată pe podiumurile de modă pentru sezonul următor. Miu Miu a prezentat șorțuri pe catwalk ca fiind „o considerare a muncii femeilor”, descrise drept piese „simultan utilitare și decorative”.

Iar trendul nu s-a oprit aici. Actrița Emma Corrin a purtat un astfel de șorț peste un tricou și blugi, în timp ce Myha’la a apărut la premiera sezonului patru din serialul Industry într-o variantă din piele, o abordare inteligentă și sexy a îmbrăcămintei de lucru. E drept că șorțul pare o oglindă deformată a vremurilor pe care le trăim, chestionând teatralitatea feminității în plină eră a „soției tradiționale”.

Tensiuni feminine și stereotipuri răsturnate

Dar pentru designerii de la August Barron (Benjamin Barron și Bror August Vestbø), piesa face parte dintr-o colecție mult mai complexă. Aceasta include cardigane în mai multe straturi, fuste-jupoane bufante și cămăși care se mulează senzual pe corp. Materialele cu aspect de draperii din anii ’50 și bretelele cu perle sunt juxtapuse cu cizme și elemente din piele în stil BDSM.

Recomandari Anya Taylor-Joy dezvăluie prima ținută din noua eră Balmain pe străzile din New York

este o colecție care explorează tensiunile din interiorul feminității prin subminarea stereotipurilor casnice și prin jocul cu diverse stări de dezbrăcare.

Și un look casual, dar la fel de… Peach!

Într-o altă apariție, Anya Taylor-Joy a schimbat complet registrul, optând pentru o pereche de blugi cu talie joasă, de un albastru închis. În partea de sus, ea a purtat un top roz delicat de la Erdem, cu broderie florală și funde lungi, roșii, atașate de umeri, o piesă din colecția de toamnă-iarnă 2026 a designerului.

Un look mult mai casual, dar la fel de dulce.

Recomandari Anya Taylor-Joy a purtat un diamant de peste 16 carate la petrecerea Oscar 2026

Și, perfect, în stilul Peach!