Anya Taylor-Joy și Brie Larson au ales ținute spectaculoase, semnate Rodarte și Dior, pentru premiera noului lor film de animație, „The Super Mario Galaxy Movie”, care a avut loc sâmbătă seară la Kyoto. Cele două actrițe au adus un aer proaspăt și elegant pe covorul roșu, fiecare interpretând în stil propriu tema evenimentului.

Anya Taylor-Joy, o apariție Dior cu influențe japoneze

Taylor-Joy, care este și ambasador al casei de modă Dior, a purtat o variație personalizată a unei creații din colecția de primăvară couture 2026. Rochia mini, fără bretele, a avut un decolteu rotunjit, spatele gol și o fustă în formă de con. Piesa a fost complet acoperită cu paiete albe, dar detaliul care a atras atenția a fost un omagiu adus Japoniei: flori de cireș presărate pe întreaga suprafață a materialului.

Iar accesoriile au fost pe măsură. Actrița a încălțat o pereche de sandale cu barete Jimmy Choo și a purtat un colier spectaculos de la Tiffany & Co., modelul Bird on a Rock Wings pavé. E drept că Taylor-Joy este ambasador și pentru acest brand de bijuterii, apărând chiar și în campania de sărbători din 2025. Stilistul Ryan Hastings (un nume greu la Hollywood) a fost cel care i-a curatoriat ținuta.

Părul blond a fost lăsat liber, cu o cărare pe mijloc și onduleuri subtile, în timp ce machiajul a pus accent pe sprâncenele îndrăznețe și buze într-o nuanță naturală.

Brie Larson a mizat pe o creație Rodarte

De cealaltă parte, Brie Larson a ales o rochie Rodarte din crep de mătase de culoare teal. Creația a avut o inspirație vintage evidentă. Decolteul în V, mânecile scurte, încrețite, și umerii ușor supradimensionați au completat o imagine sofisticată. Dar te-ai fi gândit că pantofii vor fi piesa de rezistență? Larson a purtat o pereche de pantofi argintii metalizați, semnați Gianvito Rossi.

Bijuteriile au fost alese cu grijă de la mai multe branduri de lux.

Broșa în formă de stea, aplicată la baza decolteului, a fost de la Grown Brilliance, inelele au fost create de Logan Hollowell, iar cerceii purtau semnătura Anita Ko.

Ce știm despre The Super Mario Galaxy Movie

Până la urmă, evenimentul a fost despre film. „The Super Mario Galaxy Movie” este continuarea succesului din 2023, „The Super Mario Bros. Movie”. Noua producție îi urmărește pe Mario, a cărui voce este asigurată de Chris Pratt, și pe prietenii săi în lupta cu noi și vechi dușmani într-o galaxie îndepărtată.

Distribuția este completată de nume mari precum Jack Black, Donald Glover, Benny Safdie și Keegan-Michael Key. Filmul intră în cinematografe de miercuri.