După o pauză de patru ani, distribuția serialului Euphoria s-a reunit aseară la Los Angeles pentru premiera sezonului trei. Zendaya, Alexa Demie, Jacob Elordi, Hunter Schafer și Sydney Sweeney au pășit pe covorul roșu, fiecare cu o estetică vestimentară total diferită, reflectând parcursul lor individual din ultimii ani.

Eleganță monocromă

Zendaya, de pildă, a ales o rochie mulată, cu spatele gol, semnată Ashi Studio. Casa de modă a dominat sezonul premiilor, fiind preferata unor vedete cu stiluri variate, de la Margot Robbie la Teyana Taylor. Simplă, dar de efect, ținuta a fost completată de bijuterii Chopard, un machiaj smokey eye și o coafură cu aspect umed.

Iar Jacob Elordi, ambasador Bottega Veneta, a optat tot pentru o ținută monocromă. Actorul a purtat un costum negru custom, cu o cămașă neagră și cravată argintie, la care a asortat ochelari Wayfarers și tunsoarea sa deja emblematică. Se pare că Elordi mizează pe un stil clasic, care nu dă greș.

Recomandari Euphoria sezonul 3 aduce 7 vedete invitate și confirmă distribuția completă

Vintage reinterpretat și accente dramatice

Lucrurile stau puțin diferit în cazul altor actrițe. Sydney Sweeney a ales o rochie vintage, complet albă, de la Pierre Cardin. Creația mini, cu o capă drapată și un decolteu discret, era accesorizată cu o fundă cu cristale în talie și pantofi asortați. Maude Apatow, în schimb, a mizat pe un look complet din colecția Celine primăvară 2026: o rochie neagră cu umeri arhitecturali și o fustă lalea, strânsă în talie cu o fundă groasă.

Energia a crescut odată cu apariția Alexăi Demie într-o creație vintage Bob Mackie. Rochia cu dungi argintii și negre, în formă de săgeată, avea un corset fără bretele și un decolteu adânc. E drept că piesa are o istorie aparte (a fost purtată de Bette Midler în 1991 pentru revista Vanity Fair), iar Demie i-a dat o nouă viață cu un colier delicat din aur și un machiaj natural.

O revenire spectaculoasă, pe bune.

Recomandari Taylor Swift revine la look-ul din 2016 cu o coafură iconică pe covorul roșu

Explozie de culoare și apariții excentrice

Hunter Schafer a ridicat și ea ștacheta într-o rochie aurie strălucitoare de la Roberto Cavalli, cu un design argintiu ce imita coloana vertebrală și panouri transparente din plasă în zona taliei. Stilistul ei, Dara Allen, promite și alte apariții memorabile în turneele de promovare viitoare. V-ați fi gândit vreodată la atâta atenție la detalii?

Și Chloe Cherry a adus culoare pe covorul roșu, purtând o rochie Saint Laurent din colecția resort 2026, de un verde neon, cu imprimeu cu cireșe. Decupajul din talie și șlițul adânc i-au permis să recreeze celebra poză „à la Angelina Jolie”.

Natasha Lyonne a părut că se distrează cel mai bine într-o ținută Mugler. A purtat un body negru complet transparent peste colanți brodați geometric și un corset nude. Peste toate acestea, a aruncat un sacou de smoking, completând look-ul cu ochelari de soare sport, bocanci cu platformă și mănuși din latex. Nici Danielle Deadwyler nu s-a lăsat mai prejos, îmbrățișând trendul color-blocking într-o ținută Balenciaga toamnă 2026: rochie verde-pădure, mănuși lungi din piele albastru-cer și pantofi mov.

Recomandari Zendaya și alte 9 vedete dictează trendul simplității pe covorul roșu

Lansarea oficială și un omagiu emoționant

Presupusul al treilea și ultim sezon al serialului Euphoria are premiera în acest weekend, pe 12 aprilie, la HBO, cu o proiecție specială organizată la festivalul Coachella. Pe scenă, în timpul evenimentului de la Los Angeles, regizorul Sam Levinson le-a adus un omagiu regretatului Angus Cloud și lui Eric Dane.

De la eveniment au lipsit însă câteva nume importante, precum noile apariții Rosalía și Sharon Stone, dar și Colman Domingo.