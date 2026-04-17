MacKenzie Scott, filantrop și fosta soție a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a virat nu mai puțin de 4,16 miliarde de dolari către 384 de organizații din Statele Unite. Spre deosebire de donațiile tradiționale care vizează universitățile de top, Scott a ales să sprijine colegii și universități istoric pentru persoanele de culoare (HBCU) și colegii comunitare, instituții adesea trecute cu vederea de marii donatori.

Donații fără obligații

Iar modul în care o face schimbă complet regulile jocului în lumea filantropiei. Echipa sa a analizat 6.490 de organizații, selectând în final 384 de beneficiari. Donațiile sunt „fără obligații”, adică instituțiile pot folosi banii cum consideră de cuviință, fără a urma un set strict de reguli impuse de donator. Stai puțin, cum vine asta? E o abordare radical diferită de practica obișnuită.

Scott însăși explică filozofia din spatele gestului: „Facem această cercetare și diligență aprofundată nu doar pentru a identifica organizații cu potențial mare de impact, ci și pentru a deschide calea pentru cadouri nesolicitate și neașteptate, oferite cu încredere deplină și fără obligații atașate.”

O gură de aer pentru colegiile istorice

Pentru multe dintre aceste instituții, sumele primite sunt de-a dreptul salvatoare. Universitatea de Stat Morgan, un HBCU, a primit 40 de milioane de dolari, cea mai mare donație privată din istoria sa. Președintele David Wilson a declarat: „A trecut mult, mult timp de când instituții ca Morgan și alte HBCU-uri nu au mai fost beneficiarele unui sprijin filantropic de acest nivel.”

Colegiul Paul Quinn, o altă instituție de acest tip, a primit 1,2 milioane de dolari. Pentru președintele său, Michael Sorrell, impactul este uriaș. „Acest lucru schimbă jocul,” a spus el.

Sorrell a adăugat că darul le oferă o libertate neprețuită. „Ne permite să visăm. Nu trebuie să ne petrecem timpul strângând bani. Ne putem petrece timpul făcându-ne treaba.”

Surpriza care validează munca

Procesul de selecție a fost învăluit în mister. Liderii instituțiilor nu știau că sunt luați în considerare până în momentul în care au primit telefonul care le anunța vestea. V-ați putea imagina să primiți un telefon care vă anunță o donație de milioane de dolari, fără să fi aplicat vreodată pentru ea?

Un exemplu este Colegiul de Stat Lake-Sumter din Florida, care a primit 9 milioane de dolari, cel mai mare cadou din istoria sa de 59 de ani. Dr. Stanley Sidor, președintele colegiului, a mărturisit că donația reprezintă mai mult decât bani. „Este o validare a muncii pe care o facem.”

Pentru aceste instituții, sumele sunt cu adevărat transformaționale.

O nouă filozofie a generozității

Experții numesc această abordare „filantropie bazată pe încredere” (trust-based philanthropy). E drept că nu e un concept complet nou, dar amploarea donațiilor lui Scott îi conferă o vizibilitate fără precedent. Ted Mitchell, președintele Consiliului American pentru Educație, a subliniat importanța acestui model.

Spre deosebire de filantropia tradițională, care vine adesea cu cerințe specifice și rapoarte birocratice, modelul lui Scott pune accentul pe încrederea în liderii locali. „Este un vot de încredere în conducerea și misiunea instituției,” a explicat Mitchell. Practic, Scott le spune acestor colegii: „Credem în ceea ce faceți și știm că voi veți cheltui banii cel mai bine.”