Echipa de tenis masculin a Universității Illinois a obținut o victorie importantă, scor 4-1, în fața rivalilor de la Purdue, grație unui punct decisiv adus de jucătorul Xu. Meciul, disputat la Atkins Tennis Center, a consolidat poziția echipei Illinois înaintea unor dueluri cheie din campionatul universitar. Victoria nu a fost deloc una simplă, chiar dacă scorul final pare categoric.

Un start perfect la dublu

Illinois a început partida în forță, adjudecându-și rapid punctul de la dublu. Perechea formată din Hunter Heck și Karlis Ozolins a învins cu 6-3, în timp ce Mathis Debru și Kenta Miyoshi au câștigat meciul lor cu 6-4. Startul acesta le-a oferit un avantaj moral serios. Antrenorul principal, Brad Dancer, a subliniat importanța acestui prim punct. „Am început meciul cu o energie fantastică la dublu”, a declarat acesta. „Băieții au executat planul perfect și ne-au oferut un avantaj cheie.”

Practic, Purdue a intrat la meciurile de simplu deja condusă cu 1-0.

Lupta se încinge la simplu

Odată trecuți la meciurile individuale, jucătorii de la Illinois au continuat să pună presiune. Hunter Heck a făcut un meci aproape perfect pe terenul 2, aducând al doilea punct pentru echipa sa după o victorie categorică, 6-2, 6-1. La scurt timp, Kenta Miyoshi a majorat scorul la 3-0, învingându-și adversarul cu 6-4, 6-3. Lucrurile păreau clare, nu-i așa?

Numai că Purdue nu a cedat. Pe terenul 3, Mujtaba Ali-Khan a reușit să obțină singurul punct pentru oaspeți, după un meci disputat împotriva lui Mathis Debru. Scorul devenea 3-1, iar speranțele celor de la Purdue renașteau timid.

Xu, eroul de pe terenul 4

Toată presiunea s-a mutat pe umerii lui Xu, care juca pe terenul cu numărul 4. Meciul său a fost, de departe, cel mai dramatic al zilei. După ce a câștigat primul set cu 6-4, Xu l-a cedat pe al doilea cu 3-6. V-ați fi așteptat la o asemenea revenire din partea adversarului său, Soham Purohit?

Dar în setul decisiv, Xu a demonstrat o tărie de caracter impresionantă. A jucat agresiv, a servit excelent și a închis meciul cu 6-2 în decisiv, aducând astfel punctul victoriei pentru Illinois (o victorie esențială pentru moralul echipei). Imediat după meci, antrenorul Dancer a avut doar cuvinte de laudă. „Xu a arătat o maturitate incredibilă astăzi. Să revii după un set secund pierdut și să joci atât de solid în decisiv, sub presiune, arată din ce stofă e făcut. A fost o performanță de lider.”

Ce urmează pentru Illinois

Victoria aceasta le dă un impuls important celor de la Illinois, care se pregătesc pentru o deplasare dificilă. Echipa va juca în curând împotriva celor de la Nebraska și Wisconsin, două meciuri care se anunță a fi extrem de disputate. „Victoria de azi e importantă, dar nu avem timp de sărbătorit”, a concluzionat antrenorul. „Ne concentrăm deja pe meciurile cu Nebraska și Wisconsin. Fiecare punct contează în lupta pentru un loc cât mai bun în turneul Big Ten.”