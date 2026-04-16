Giganții fast-fashion Shein și Temu sunt vizați de două procese colective identice, fiind acuzați că au încasat „profituri neașteptate” după ce au majorat prețurile ca răspuns la tarifele vamale impuse de administrația Trump, taxe care ulterior au fost declarate ilegale. Plângerile coordonate au fost depuse luna trecută la Tribunalul din Cook County de către firma de avocatură McGuire Law, în numele Lolei Russell, o clientă care a cumpărat produse de pe ambele platforme în perioada februarie 2025 – februarie 2026.

Prețuri majorate cu până la 377%

Cele două companii cu origini în China sunt acuzate că au încălcat Legea privind Frauda Consumatorilor din Illinois. Mai exact, acestea ar fi crescut prețurile mult peste valoarea reală a produselor pentru a compensa tarifele suplimentare la importurile din China. După eliminarea excepției „de minimis” pentru coletele sub 800 de dolari, taxele suplimentare au atins un vârf de 145%. În replică, Shein și Temu au anunțat în luna aprilie a anului trecut că fac „ajustări de preț” pentru clienții din SUA.

Numai că, la o privire mai atentă, lucrurile stau puțin diferit. Conform datelor compilate de Bloomberg News și citate în plângeri, prețurile pe cele două platforme, de la tricouri și produse de înfrumusețare până la aparate de bucătărie, au crescut cu până la 377%, deși cifrele exacte variau mare.

O decizie a Curții Supreme schimbă totul

Situația a luat o turnură neașteptată în februarie, când Curtea Supremă a anulat aceste tarife, hotărând că Legea Internațională privind Puterile Economice de Urgență (IEEPA) nu l-a autorizat pe președintele Trump să le impună. Luna următoare, Curtea de Comerț Internațional a ordonat Vămilor și Protecției Frontierelor (CBP) să înceapă rambursarea a 166 de miliarde de dolari din plățile acum invalidate.

Banii trebuie returnați.

De atunci, bătălia juridică s-a mutat dinspre visteria federală spre buzunarele retailerilor, declanșând un val mai larg de litigii de „recuperare dublă” în întreaga industrie.

Acuzații de „recuperare dublă”

Iar Shein și Temu nu sunt singurele companii vizate. Plângeri similare au apărut împotriva unei game largi de mărci, inclusiv Costco, Lululemon și EssilorLuxottica (producătorul Ray-Ban), acuzate de majorări de preț „ascunse”, în timp ce, simultan, dau în judecată guvernul pentru a obține și mai mulți bani pe aceleași bunuri. V-ați gândit vreodată cum funcționează aceste mecanisme?

Retailerii, la rândul lor, susțin că sarcina administrativă și logistica inversă pentru identificarea și rambursarea a milioane de micro-tranzacții individuale fac ca returnarea banilor către consumatori să fie o provocare imposibilă. totusi, avocații reclamanților susțin că firmele ar putea recupera sute de milioane de dolari de la CBP, bani la care, spun ei, consumatorii au acum dreptul. „Chiar dacă [Shein sau Temu] nu primește o rambursare, este în continuare nedrept, opresiv, lipsit de scrupule și cauzează un prejudiciu substanțial consumatorilor să le impute costul unor tarife IEEPA neconstituționale și ilegale, care nu aduc niciun beneficiu Reclamantei sau altor consumatori în niciun fel”, se arată în plângerile aproape identice.

Se întorc vechile taxe?

Și toată această bătălie juridică ar putea deveni, până la urmă, irelevantă. Taxele IEEPA au fost înlocuite la sfârșitul lunii februarie cu o suprataxă globală de import de 10% (în baza Secțiunii 122), ceea ce înseamnă că prețurile probabil nu vor scădea prea curând. Mai mult, tarifele originale ale lui Trump ar putea fi restabilite printr-un regim al Secțiunii 301 până în iulie, când expiră taxele actuale. A confirmat-o chiar Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, la un eveniment Wall Street Journal.

„Am avut un eșec la Curtea Supremă în ceea ce privește politica tarifară, dar vom implementa sau vom efectua studii în baza Secțiunii 301, astfel încât tarifele ar putea fi reintroduse la nivelul anterior până la începutul lunii iulie”, a declarat Bessent, citat de Bloomberg News.