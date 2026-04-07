Gigantul sportiv Nike a ajuns în fața unei instanțe federale din Oregon, dat în judecată printr-o acțiune colectivă. O clientă, Maria Gomez, acuză compania că nu a reușit să protejeze datele personale ale consumatorilor în timpul unui atac cibernetic din luna ianuarie, care a compromis o cantitate uriașă de informații.

Acuzații de neglijență gravă

Plângerea, depusă de Maria Gomez, susține că Nike nu a securizat corespunzător informațiile pe care le stoca în rețeaua sa. E drept că lista datelor compromise este una lungă și îngrijorătoare: de la nume și adrese de e-mail, la adrese de facturare, numere de telefon, date despre tranzacții și chiar detalii specifice ale cardurilor de plată. V-ați gândit vreodată ce s-ar putea întâmpla cu atâtea informații pe mâini greșite?

Gomez, care dorește să inițieze un proces la nivel național, caută și alți clienți a căror confidențialitate a fost încălcată. Atacul a fost posibil, conform documentelor, din cauza unei „rețea protejată inadecvat”.

1.4 terabytes de date, publicate online

Iar lucrurile stau chiar mai rău. Cei responsabili pentru atacul de tip ransomware au publicat online nu mai puțin de 1.4 terabytes de date aparținând Nike. Pe lângă faptul că a permis accesul infractorilor la aceste informații sensibile, Nike este acuzată și că nu a alertat clienții la timp.

Compania susține că a descoperit problema pe 21 ianuarie 2026, însă persoanele afectate au fost informate abia pe 25 februarie, la mai bine de o lună distanță. Avocații lui Gomez au scris că ea și ceilalți membri ai acțiunii colective „erau complet neștiutori” cu privire la breșa de securitate până la primirea târzie a scrisorilor de la Nike, când răul fusese deja făcut.

Pe bune, la ce mai ajută o notificare atât de târzie?

Un risc iminent de fraudă

Documentul depus în instanță este tranșant și acuză direct compania. „Prin această acțiune, reclamanta reprezentativă încearcă să tragă la răspundere pârâtul pentru daunele pe care le-a cauzat și va continua să le cauzeze reclamantei reprezentative și altor persoane aflate în situații similare în atacul cibernetic masiv și prevenibil, descoperit se pare de pârât pe 21 ianuarie 2026”, se arată în plângere.

Mai mult, acțiunile Nike demonstrează, conform avocaților, că brandul a eșuat în mod „intenționat, voit, nesăbuit și/sau neglijent” să ia măsuri rezonabile și adecvate pentru a proteja datele consumatorilor. Consecințele sunt directe și severe. „Reclamanta și toți membrii grupului sunt acum expuși unui risc iminent de furt de identitate și fraudă cu efecte devastatoare în viitor”, se mai precizează în document.

Ce se cere în instanță

În plângerea sa, Gomez argumentează că Nike și-a încălcat obligațiile de a proteja datele consumatorilor (printr-o încălcare a contractului implicit) și că gigantul sportiv s-ar fi îmbogățit pe nedrept în timp ce datele clienților săi erau compromise.

Numai că acum se cer socoteli. Ca primă reclamantă în acest caz, Maria Gomez solicită un proces cu juriu. Pe lângă asta, cere măsuri reparatorii și de interdicție – adică obligarea Nike să-și corecteze acțiunile greșite – precum și acordarea de daune punitive pentru ea și pentru toți ceilalți care se vor alătura procesului colectiv.