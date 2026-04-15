Lumea muzicii irlandeze este în doliu. Moya Brennan, vocea inconfundabilă a trupei Clannad și sora mai mare a celebrei Enya, s-a stins din viață la 73 de ani. Familia a transmis că artista a murit „liniștită și înconjurată de cei dragi”.

O voce care a cucerit lumea

Moya a fost figura centrală a trupei Clannad, o formație de familie înființată în 1970 în Gaoth Dobhair, Donegal. Dar cum au ajuns, până la urmă, un fenomen internațional? Succesul a explodat odată cu piesele folosite ca teme pentru serialele Harry’s Game și Robin of Sherwood, care au pus muzica tradițională irlandeză pe harta globală.

Cariera ei impresionantă numără circa 25 de albume și milioane de discuri vândute în întreaga lume. Iar vocea sa a fost descrisă de Bono, solistul U2, drept „una dintre cele mai mari pe care urechea umană le-a auzit vreodată”. A câștigat premii prestigioase, printre care Bafta și Grammy.

Recomandari Mara Bănică, mesaj pentru Rădulescu după 12 ani de iubire – unele iubiri nu cer verdict

„Era Donegal din cap până-n picioare”

Cântărețul Daniel O’Donnell, originar tot din Donegal, a vorbit cu multă emoție despre pierderea ei. „Știu că avea o faimă mondială, dar era Donegal din cap până-n picioare”, a spus el, adăugând că „iubea să fie acasă și iubea locul acesta.”

Și nu și-a uitat niciodată originile, ba chiar a ajutat constant tânăra generație de artiști. „Nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Iubea să vadă oameni reușind. În ultimii ani, îi plăcea să le ofere o șansă tinerilor cântăreți, asta era prioritatea ei.”

O generozitate rară, nu-i chiar așa?

Recomandari Jean de la Craiova dezvăluie cum l-a prins soția cu amanta care i-a bătut la ușă

Omagii de la cel mai înalt nivel

Vestea a stârnit reacții și la cel mai înalt nivel politic. Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, s-a declarat „profund întristat” de moartea artistei și a amintit de rolul esențial al trupei Clannad în promovarea culturii irlandeze: „Au dus muzica folk irlandeză pe scena internațională.”

În schimb, vicepremierul Simon Harris a numit-o „o icoană muzicală cu o voce unică, de o frumusețe extraordinară”. Poate cel mai puternic omagiu a venit de la fostul președinte Michael D. Higgins (cel care i-a acordat în 2019 premiul pentru întreaga carieră la RTÉ Radio 1 Folk Awards), care a spus că numele ei „va rămâne pentru totdeauna înscris în istoria muzicii irlandeze”.

Moya era cea mai mare dintre cei nouă copii ai familiei Brennan, iar talentul ei a fost o sursă de inspirație majoră pentru frații săi, inclusiv pentru sora ei, Enya, care a devenit ulterior un star mondial. Trupa Clannad a susținut ultimul concert în 2023, un eveniment care a marcat 50 de ani de la debutul lor muzical.