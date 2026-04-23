Mihaela Homa, tânăra care a câștigat sezonul 2 al emisiunii „Casa Iubirii”, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. După luni de zile în care a preferat discreția absolută, fosta concurentă a anunțat oficial că a devenit mămică. Aceasta a adus pe lume primul ei copil, un băiețel perfect sănătos.

„Baby Matei” a ajuns acasă

Vestea cea mare a venit direct de la proaspăta mămică, printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. Mihaela a publicat o imagine care marchează începutul unei noi etape, în formulă de trei, alături de partenerul ei și de bebeluș. Cu această ocazie, a dezvăluit și numele ales pentru micuț, unul cu o rezonanță aparte.

„Primul nostru drum spre casa. Baby Matei. Mulțumim, Doamne!”, a scris Mihaela Homa, confirmând astfel că atât ea, cât și fiul ei au fost externați și sunt bine. Imediat, secțiunea de comentarii a fost inundată de mii de mesaje de felicitare din partea fanilor care i-au fost alături încă din timpul competiției de la Kanal D.

Secretul unei sarcini liniștite

Deși urmăritorii mai vigilenți bănuiau de ceva vreme că viața Mihaelei urmează să se schimbe, vedeta a ales să nu confirme sarcina imediat. Cum vine asta? Ei bine, decizia de a păstra tăcerea a fost una complet asumată, din dorința de a se proteja de stresul suplimentar cauzat de atenția publică.

A vrut să se asigure că perioada critică a primelor luni de sarcină trece fără incidente.

„Zic e momentul să nu zică cineva ce e așa mare secret. Să treacă perioada asta critică. Nu am avut probleme în sarcină de nicio culoare. Am zis că aștept momentul potrivit să pot să confirm și dacă nu aș confirma eu se vede din poză. Nu am vrut să mai fie secret”, a mărturisit Mihaela într-o intervenție pentru Kanal D.

O relație solidă, ferită de ochii curioșilor

Și nu doar sarcina a fost ținută departe de lumina reflectoarelor. După experiența intensă din televiziune, unde fiecare gest îi era analizat, Mihaela a învățat cât de importantă este intimitatea. Partenerul ei, tatăl copilului, este omul care i-a oferit echilibrul de care avea nevoie, iar relația lor (care durează de peste un an) a fost construită pe o bază solidă, departe de comentariile răutăcioase.

Dar teama de reacțiile negative a fost principalul motiv pentru care nu s-a afișat imediat cu noul iubit. „Avem o relație de peste un an. Suntem foarte fericiți, ne înțelegem foarte bine. Din cauza asta nu am vrut imediat, cum am fost în primele luni, să mă postez. Știi cum e lumea, uite așa, așa, comentarii și nu am vrut să ne afecteze relația și am zis că mai bine țin pentru mine”, a mai declarat fosta câștigătoare a emisiunii „Casa Iubirii”. Astăzi, Mihaela Homa se declară o femeie împlinită, dedicată noului său rol de mamă.