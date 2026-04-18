Soarele și-a intrat în drepturi, iar sandalele au revenit în prim-plan. Asta înseamnă un singur lucru: e timpul pentru o pedichiură impecabilă. Dar ce nuanță să alegi? Am stat de vorbă cu experții pentru a afla care sunt cele 5 culori care avantajează pe oricine vara aceasta.

Pregătirea este mai importantă decât crezi

Înainte de a alege culoarea, pregătirea corectă a unghiilor este esențială. Nicole Marien, creatoarea de conținut specializat pe manichiură, insistă că detaliile fac diferența. „Lucrul îngrijit al cuticulelor, modelarea netedă și o placă unghială curată fac toată diferența”, explică ea. „Asta este ceea ce oferă acel aspect impecabil, de lungă durată.”

Manichiurista Lois Elias, cunoscută pe Instagram ca @polishedbylolo, completează cu sfaturi practice pentru acasă. Ea recomandă netezirea oricăror bătături pentru a menține pielea fină. „Apoi, când vine vorba de ojă, încercați să o mențineți cât mai aproape de cuticulă”, spune Elias. „Acest lucru ajută la menținerea unui aspect proaspăt, bine îngrijit, timp de până la trei săptămâni.”

Forma ideală? Scurtă și pătrată.

Două nuanțe de evitat pe picioare

Poate părea surprinzător, dar nu toate culorile arată bine pe unghiile de la picioare. Potrivit lui Elias, două nuanțe ar trebui evitate cu orice preț. „Griul poate arăta tern și poate accentua nuanța neuniformă a pielii”, avertizează ea. Iar cealaltă culoare pe lista neagră este galbenul, deoarece „poate face uneori pielea să pară palidă sau decolorată.”

De la roșu-tomată la espresso: cele 5 alegeri câștigătoare

Acum că știm ce să nu purtăm, hai să vedem care sunt culorile vedetă ale verii.

Roz pudrat (Blush): O alegere care nu se va demoda niciodată, potrivită pentru orice ton al pielii. Se poartă în straturi transparente, cu un finish ultra-lucios. E perfect dacă vrei o pedichiură îngrijită, dar discretă, care se asortează cu orice ținută.

Roșu-tomată: V-ați gândit vreodată cum să alegeți roșul perfect? Totul ține de subtonul pielii. O metodă simplă este testul bijuteriilor: aurul indică un subton cald (potrivit pentru roșu-oranj), iar argintul un subton rece (ideal pentru roșu cu bază albastră). Dacă ești în dubiu, Elias are o soluție sigură: un roșu clasic, aprins, este „universal flatant".

Espresso: Cine a spus că nuanțele închise sunt doar pentru iarnă? Un maro intens și bogat, aplicat pe o unghie scurtă și pătrată, este extrem de șic. Dar atenție la pregătire, mai ales dacă te temi de creșterea vizibilă a unghiei.

Crem: Gândește-te la un alb lăptos, cremos. Evită orice variantă mată, care poate arăta ca și cum te-ai fi dat cu corector lichid pe unghii. E drept că o astfel de pedichiură se poate deteriora mai repede, însă există un truc: curăță-ți unghiile rapid cu o periuță la duș în fiecare zi (un secret folosit și de manichiuriștii vedetelor).

Roșu-vișiniu (Merlot): O altă nuanță care sfidează sezoanele. Caută tonuri care amintesc de un pahar de vin roșu scump. Pentru Marien, un roșu bogat este „atemporal, cu întreținere redusă și flatant pentru toate tonurile de piele."

Sfatul de aur pentru vacanță

Iar dacă pleci în concediu și vrei ca pedichiura să reziste impecabil cât mai mult timp, Nicole Marien are o recomandare clară. Ea sfătuiește să optezi pentru o ojă semipermanentă. De ce? „Este mai durabil, își păstrează strălucirea și rezistă la ciobire.” soluția ideală pentru a-ți menține picioarele fresh pe toată durata vacanței.