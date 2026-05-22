Știi momentul ăla când citești o știre și trebuie să te uiți de două ori ca să fii sigură că ai înțeles bine? Cam așa ne-am simțit când am aflat că gigantul ultra-fast fashion Shein cumpără pachetul majoritar de acțiuni al brandului Everlane. Tranzacția se face direct de la fondul de investiții L Catterton (susținut de grupul LVMH), pentru o sumă care este ținută la secret deocamdată.

Ce înseamnă asta pentru garderoba noastră și pentru felul în care facem shopping? Până la urmă, Everlane reprezenta fix idealul nostru de consum: speranța că putem cumpăra haine etice și sustenabile fără compromisuri. Această vânzare ne arată destul de clar că doar bunele noastre intenții la casa de marcat nu sunt suficiente pentru a schimba sistemul modei. Sustenabilitatea pur și simplu nu mai poate supraviețui doar pe baza argumentului moral care să justifice prețurile mai mari la raft.

Cum s-a ajuns la această vânzare

Iar presiunea financiară a fost uriașă. Nu e un secret că industria de retail trece prin momente complicate, dar cifrele din spatele acestei decizii sunt uriașe. Fondul L Catterton căuta de ceva vreme un investitor pentru a acoperi datoria de aproximativ 90 de milioane de dolari pe care Everlane o acumulase. Vorbim aici despre un împrumut de 25 de milioane de dolari de la firma de investiții Gordon Brothers și o linie de credit revolving de 65 de milioane de dolari.

Zvonurile circulau deja de aproape o săptămână. Așa cum relatează Vogue într-un material publicat recent, cele două companii au fost extrem de ocupate în culise cu procesul de due diligence, în timp ce piața era plină de speculații.

O mutare care schimbă complet regulile jocului.

Reacția din interiorul companiei

Angajații Everlane au aflat oficial abia vineri dimineață despre noul lor proprietar. Într-un mesaj intern trimis echipei, CEO-ul Alfred Chang a abordat direct conflictul moral pe care mulți l-ar putea simți în fața acestei schimbări radicale de direcție.

„Săptămâna trecută a fost una grea. Să ne vedem compania în presă, și în acea lumină, a fost dureros. Să trebuiască să păstrăm tăcerea conform procesului standard în aceste chestiuni a fost și mai greu. Vreau să știți că am simțit greutatea acestui lucru alături de voi.” – Alfred Chang, CEO Everlane

La prima vedere pare o alianță imposibilă. Shein este aspru criticat pentru emisiile sale care cresc vertiginos, deși compania se apără spunând că modelul lor de afaceri se bazează pe date și pe un lanț de aprovizionare la cerere. Gândește-te puțin la logistica din spate. Acesta este exact ecosistemul la care brandul sustenabil s-ar putea conecta acum pentru a deveni mai eficient operațional.

Ce se întâmplă cu hainele noastre preferate

Și totuși, identitatea brandului promite să rămână intactă. Conducerea actuală încearcă să liniștească apele și să asigure clientele că standardele de design nu vor fi coborâte pentru a face loc producției de masă ieftine.

„La fel ca multe branduri, ne-am confruntat cu o presiune tot mai mare de retail în schimbare rapidă. Acest parteneriat ne permite să rămânem independenți și ne oferă stabilitatea și resursele pentru a avea un impact mai mare, fără a face compromisuri în privința calității și standardelor care fac Everlane, Everlane. Înseamnă că putem investi mai mult în produsul nostru, în inovație, în oamenii noștri și în meșteșugul nostru – îndeplinind până la urma misiunea noastră fondatoare de a face tot ceea ce reprezintă Everlane mai accesibil.” – Alfred Chang, CEO Everlane

Aprobarea autorităților de reglementare este ultimul pas înainte de finalizarea oficială a tranzacției. Până se semnează actele și vedem primele efecte în calitatea materialelor, poate e momentul perfect să ne uităm mai atent la etichetele hainelor pe care le avem deja în dulap și să ne întrebăm de câte ori le purtăm cu adevărat.