Pippa Middleton și soțul ei, James Matthews, se află în mijlocul unei dispute aprinse cu vecinii lor din Berkshire. Miza este o poartă electrică instalată la proprietatea lor de 15 milioane de lire sterline, pe care tatăl a montat-o pentru a-și proteja cei trei copii mici, Arthur, Grace și Rose.

Te-ai întrebat vreodată până unde ai merge pentru siguranța familiei tale? Instinctul de a ne proteja cuibul este absolut firesc, mai ales când ești o persoană cu un profil public ridicat. Dar decizia cuplului a stârnit furia localnicilor, care susțin că aleea respectivă era folosită de zeci de ani ca o scurtătură vitală pentru pietoni, care astfel evitau să meargă pe drumuri periculoase.

Nevoia de intimitate versus tradiția locală

Cuplul s-a mutat în această reședință impresionantă în anul 2022. La prima vedere, totul părea mediul perfect pentru a-și crește familia în liniște. Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitate, iar comunitatea nu este dispusă să renunțe ușor la traseele ei vechi.

Recomandari S-a aflat adevarul despre familia Beckham. Gestul neasteptat la aniversarea de 51 de ani

James Matthews a explicat clar poziția sa, subliniind că nu avea idee despre acest obicei al satului când a cumpărat casa în urmă cu patru ani.

„Înainte de a ne muta, am vizitat casa doar de câteva ori. Nu am văzut niciun membru al publicului folosind aleea în acele vizite. Nu a existat nimic în procesul de transfer al proprietății care să mă alerteze cu privire la vreo utilizare publică a aleii.” – James Matthews, soțul Pippei Middleton

Iar argumentul lui principal se leagă strict de vulnerabilitatea copiilor și de nevoia de liniște. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent publicat, presiunea de a avea o viață expusă vine cu măsuri de precauție obligatorii.

„Există implicații pentru familia mea, din cauza profilului lor public ridicat, ceea ce înseamnă că este nevoie de un nivel mai ridicat de securitate decât ar fi altfel dacă circumstanțele ar fi diferite. așa ca pentru a îmbunătăți securitatea familiei mele, înainte de a ne muta, am aranjat ca o poartă electrică de securitate să fie ridicată pe alee.” – James Matthews, soțul Pippei Middleton

Ce se întâmplă când ceri permisiunea

Actele vorbesc de la sine.

Recomandari S-a aflat adevarul despre familia lui Addison Rae. Ce se intampla dupa arestarea din 28 aprilie

Bărbatul susține că nimeni din consiliul parohial sau din sat nu i-a contactat pentru a semnala vreo problemă atunci când poarta a fost instalată. Ba chiar, din cauza nevoii continue de a spori securitatea, porțile au fost modernizate vara trecută și sunt ținute mereu închise.

Recomandari Ce se întâmplă când prințesa Kate întâlnește copii. Trucul ei secret a fost dezvăluit

În cei trei ani și jumătate de când a cumpărat casa, tatăl spune că a văzut doar o mână de oameni, pe parcursul a doua sau trei ocazii, plimbându-se pe alee.

„De fiecare dată când am vorbit cu ei și le-am spus că nu este o potecă publică. De fiecare dată, au recunoscut că nu este o potecă și au cerut permisiunea de a continua. Cu fiecare ocazie, le-am dat permisiunea de a continua, dar doar pentru acea dată.” – James Matthews, soțul Pippei Middleton

Ken Taylor, inspectorul de planificare numit de guvern, a decis deja că problemele de intimitate și securitate sunt în afara sferei de aplicare a anchetei. Audierile oficiale continuă la sfârșitul acestei luni. Dincolo de porți electrice și decizii legale, adevărata provocare a cuplului va fi să găsească o cale de a se simți în siguranță acasă, fără a transforma proprietatea într-o fortăreață izolată complet de comunitatea din jur.