Pe rețelele de socializare și în presă, pare că explodează numărul vedetelor care anunță sarcini după 40 de ani. Actrița Aubrey Plaza așteaptă primul copil la 41 de ani, în timp ce Sienna Miller, la 44 de ani, și sora ei, Savannah, la 47, sunt și ele însărcinate. Numai că, dincolo de pozele perfecte, realitatea pentru femeile obișnuite este adesea complet diferită și mult mai dureroasă.

Un vis frumos, dar nerealist

Sienna Miller se consideră „cu adevărat norocoasă” și a declarat recent pentru revista Glamour că a fi însărcinată la vârsta ei este „cel mai bun lucru”, deoarece viața ei se află într-un „spațiu mai ancorat”. Ba chiar a plusat: „După ce am avut un copil la 29 de ani, apoi unul la 42 și acum la 44, este mult mai ușor”. Declarația ei pare să ignore complet scăderea fertilității odată cu vârsta. „Nu judecăm bărbații care au copii la 80 de ani. De ce naiba ar exista o astfel de narativă?”, a mai spus actrița, care a precizat că și-a înghețat ovocitele, dar „nu le-a folosit” și a rămas însărcinată pe cale naturală.

Și sora ei, creatoarea de modă Savannah, așteaptă al patrulea copil la 47 de ani. „Copilul nostru minune, mult dorit, se alătură găștii în august!”, a scris ea, numind sarcina un „dar profund și fenomenal”.

Realitatea din spatele camerelor

E drept că este un dar, dar este și o luptă. Pentru nenumărate femei care amână maternitatea, încercarea de a concepe după 40 de ani se transformă într-un coșmar. Potrivit NHS, aproximativ unul din șapte cupluri se poate confrunta cu dificultăți de concepție, indiferent de vârstă. Mai mult, orice sarcină la o femeie de peste 35 de ani este etichetată medical drept „sarcină geriatrică” sau „vârstă maternă avansată”, tocmai pentru că riscurile cresc odată cu vârsta.

Dar despre asta se vorbește rar în interviurile cu celebrități. Lista e lungă: Hilary Swank a născut gemeni la 48 de ani, descriind experiența drept un „miracol total” (după ce și-a înghețat ovocitele la 37 de ani), Naomi Campbell a avut primul copil la 50 de ani și al doilea la 53, spunând că „niciodată nu e prea târziu”, iar Chloe Sevigny a născut la 45 de ani. V-ați întrebat vreodată cum de a fost atât de ușor pentru ele, în timp ce milioane de femei plâng la fiecare test de sarcină negativ?

Cifrele care nu mint

Datele oficiale arată un număr record de femei care au copii la 40 de ani. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din America a raportat o creștere de 4% a ratei nașterilor la femeile cu vârste între 40 și 44 de ani în 2022, comparativ cu anul precedent. O creștere și mai mare, de 12%, a fost înregistrată la grupa de vârstă 45-49 de ani.

Numai că fertilitatea naturală scade dramatic. Șansele de a rămâne însărcinată natural după 45 de ani sunt estimate la doar 1%, iar la începutul decadei de 40, șansa este de aproximativ 5% în fiecare lună de încercări.

Cifrele sunt brutale.

Un studiu amplu publicat în BMJ în 2020 a arătat că aproape 55% dintre sarcinile intenționate la femeile de 42 de ani s-au încheiat cu pierderea fătului. Prin comparație, riscul de avort spontan la femeile de 20-24 de ani este de circa 10%. Chiar și cu fertilizare in vitro (FIV), succesul nu e garantat. Rata de naștere per embrion transferat în 2022 a fost de doar 10% la femeile de 40-42 de ani și a scăzut la 5% pentru cele de 43-44 de ani. Pentru femeile sub 34 de ani, rata a fost de 35%.

De ce nu vorbește nimeni despre asta?

Discursul public este alimentat de o fantezie, iar actrița Camila Morrone, în vârstă de 28 de ani, a contribuit și ea la asta. „Mă uit în jur și posibilitățile pur și simplu se extind [la Hollywood]. Îmi place că norma acum poate fi mame pentru prima dată la 40 de ani. Sunt total pentru a renunța la ceea ce credem că știm”, a declarat ea.

Problema este că detaliile esențiale lipsesc. În timp ce unele vedete concep natural, altele recurg la FIV folosind propriile ovocite (uneori congelate cu ani în urmă) sau ovocite de la donatoare. Dar despre aceste lupte, costuri și eșecuri nu auzim aproape niciodată. Marea minciună că vârsta este irelevantă în maternitate nu ar trebui trecută cu vederea.

A avea un copil nu este un film de la Hollywood – este viața reală.