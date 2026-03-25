Megan Thee Stallion a uimit pe toată lumea pe 24 martie, la ieșirea de la Al Hirschfeld Theatre. După prima sa reprezentație în musicalul „Moulin Rouge!”, artista a apărut într-o ținută care a adus aminte instant de balurile de absolvire din anii ’90, devenind rapid subiect de discuție.

Debut spectaculos pe Broadway

A fost prima ei apariție în mult-așteptatul musical „Moulin Rouge!”, unde Megan interpretează rolul lui Zidler. Fanii o pot vedea pe scenă în acest rol până la jumătatea lunii mai. E drept că și coafura din spectacol este una spectaculoasă, un look glossy în stilul Veronica Lake, cu onduleuri decorate cu pietre strălucitoare, însă adevărata surpriză a venit după căderea cortinei.

Un look demn de regina balului

Iar look-ul de după spectacol a fost cel care a furat, pe bune, toate privirile. Totul la apariția ei de la ieșirea din teatru a strigat „regina balului”: rochia lungă cu paiete, pantofii metalici cu barete și bijuteriile din aur. Artista a completat ținuta cu o manichiură și o pedichiură roșii, asortate perfect. Nu a renunțat nici la machiajul de scenă (până la urmă, de ce ai face-o dacă ieși în oraș după?), păstrând buzele îndrăznețe și ochii sclipitori. Ba chiar ținea în brațe buchete de flori, de parcă tocmai îi fusese anunțat numele drept câștigătoare.

Coafura, piesa de rezistență

Dar coafura a fost cea care a completat perfect tabloul. Un updo blond, voluminos, într-un amestec de tonuri nisipii și „bronde”, cu părul strâns într-o cascadă de bucle lejere. Și, hai să fim serioși, ce coafură de bal din anii ’90 ar fi completă fără faimoasele șuvițe care încadrează fața? Megan le-a avut din plin, atât în față, cât și lăsate să curgă pe spate.

O imagine desprinsă din revistele pentru adolescente de acum 30 de ani.

Singurul lucru care pare să-i lipsească este coroana de regină a balului. Însă, cel mai probabil, i-ar fi stricat coafura, deci poate e mai bine așa.