Megan Thee Stallion a avut parte de un debut spectaculos pe Broadway, marți, la Al Hirschfeld Theatre din New York, în musicalul „Moulin Rouge”. După spectacol, artista a fost întâmpinată de fani cu flori și a purtat o ținută pe măsura evenimentului, dominată de o rochie care costă nu mai puțin de 2.598 de dolari.

O ținută strălucitoare de aproape 2.600 de dolari

La ieșirea din teatru, rapperița a purtat o rochie Genovia de la Retrofête, o piesă vestimentară care se vinde pe Revolve cu 2.598 de dolari. Rochia, realizată dintr-un material metalic transparent, este brodată integral cu paiete în formă de scoici, mulându-se perfect pe silueta artistei. Designul fără mâneci, cu prindere după gât (halter) și o crăpătură pe o parte, i-a pus în evidență formele. Până la urmă, un debut pe Broadway nu e un eveniment oarecare, nu?

Sandalele iconice Stuart Weitzman

Iar pentru a completa ținuta, Megan a ales o pereche de sandale aurii, metalice, de la Stuart Weitzman, modelul Nudist. Realizate din piele lucioasă, sandalele sunt cunoscute pentru designul minimalist, cu o baretă ultra-subțire peste degete și o alta, la fel de fină, în jurul gleznei, creată special pentru a oferi un efect de alungire a picioarelor.

Un design minimalist, dar de efect.

Aceste încălțări au un vârf rotunjit și o platformă discretă. Modelul mai nou, Nudist 2 (cu o baretă puțin mai lată pentru mai mult confort), are un preț de vânzare de 495 de dolari.

Un rol istoric pe Broadway

Dar dincolo de modă, miza serii a fost una istorică. Megan Thee Stallion joacă rolul principal al lui Harold Zidler în „Moulin Rouge The Musical”, un personaj interpretat în mod tradițional de actori bărbați. Artista scrie astfel istorie, devenind prima femeie care preia rolul proprietarului de club și al naratorului.

Angajamentul ei pe Broadway este unul limitat, pentru o perioadă de opt săptămâni. E drept că pe scenă a purtat ceva complet diferit. Costumul ei include o pereche de cizme negre din piele, lungi până la genunchi, care par a fi de la Versace. Cizmele din piele întoarsă au broderii complicate cu fir auriu metalic și un toc gros, solid, de aproximativ 7-8 centimetri.

Rapperița este cunoscută pentru preferința ei pentru tocuri amețitoare, fiind văzută adesea în sandale cu barete de la branduri precum Rene Caovilla, dar și în cizme sau pantofi cu vârful ascuțit.