Una dintre cele mai așteptate lansări de sneakers ale anului este în sfârșit aici. Colaborarea Virgil Abloh Archive x Air Jordan 1 High OG „Alaska” poate fi câștigată printr-o tombolă online, dar timpul este scurt, înscrierea fiind deschisă doar până luni dimineață.
O reeditare cu o mică modificare
Modelul, lansat inițial în 2018 ca o exclusivitate europeană sub brandul Off-White x Air Jordan 1 High, primește acum prima sa lansare la scară largă. Singura diferență notabilă? Ștampila de pe partea mediană. Acum scrie „V.A.A. for Nike” în loc de Off-White, după ce moștenitorii lui Abloh s-au distanțat de brandul de streetwear pe care designerul l-a fondat în urma decesului său.
Viziunea originală a lui Abloh
Deși varianta pe culorile Chicago Bulls a deschis drumul pentru revoluționara colaborare „The Ten” a lui Abloh cu Nike, perechea complet albă reprezintă, de fapt, viziunea sa originală pentru acest pantof. E drept că lucrurile stau puțin diferit față de cum par la prima vedere. A fost o pereche albă pe care Abloh a tăiat-o faimos cu un cuțit X-Acto la sediul Nike din Beaverton, Oregon, dezvăluind straturile și componentele interne ale primului sneaker iconic al lui Michael Jordan.
„Dezbrăcat de acele culori Bulls, AJ1 devine prototipic, un ur-Jordan care mută accentul de la omul însuși la forma și structura sneakerului”, se arată într-o descriere pe virgilabloh.com.
Dar povestea nu se oprește aici. Un alt factor care a contribuit la designul original alb al Air Jordan 1 a fost tendința sa de a se îngălbeni și de a arăta mai repede semnele trecerii timpului. În loc să încerce să conserve un sneaker în forma sa impecabilă, perspectiva lui Abloh a fost de a îmbrățișa procesul de degradare – și poate chiar de a-l accelera puțin.
O moștenire dusă mai departe
V-ați întrebat vreodată ce înseamnă să duci mai departe o asemenea moștenire creativă? Shannon Abloh, fondatoarea și președinta Arhivei Virgil Abloh, explică misiunea din spatele acestor lansări.
„Misiunea V.A.A. este de a menține vii ideile lui Virgil. Arhiva există nu doar pentru a păstra munca lui Virgil, ci și pentru a o împărtăși cu mare grijă și intenție. Virgil a prețuit colaborarea sa cu Nike, iar Air Jordan 1 a fost profund mare pentru el. În adolescență, i-a stârnit visul de a deveni designer și a fost prima pereche pe care a proiectat-o pentru Nike. Este o onoare să continuăm acest parteneriat sub steagul V.A.A. for Nike, promovând împreună moștenirea creativă a lui Virgil prin expoziții, publicații, programe culturale și noi ediții ale designurilor sale iconice”, a declarat Shannon Abloh.
Cum poți participa la tombolă
După evenimentele fizice World Fair din Los Angeles și New York, s-a dat startul unei tombole online. Tombola (destinată Americii de Nord și regiunii Asia-Pacific) este deschisă acum pe site-ul canary-yellow.com și se încheie luni, la ora 9 a.m. ET.
Prețul de retail este de 230 de dolari.
Iar pentru colecționarii pasionați de detalii, codul de stil al modelului Virgil Abloh Archive x Air Jordan 1 High OG Alaska este AA3834-100.