Festivalul de Film de la Cannes, un eveniment sinonim cu eleganța desăvârșită și ținutele impecabile de pe covorul roșu, ne-a demonstrat nu de puține ori că regulile sunt făcute pentru a fi, uneori, reinventate. Dacă dress code-ul clasic impune „pantofi și sandale elegante cu sau fără toc, fără sneakers” pentru gala de la Grand Théâtre Lumière, vedetele au găsit mereu o cale să își exprime stilul.

Stilul nonconformist de pe Croazetă

Între noi fie vorba, oricine a fost măcar o dată la un eveniment unde eticheta cerea „elegant”, știe că un detaliu neașteptat poate face toată diferența. Și exact asta s-a întâmplat de-a lungul anilor la Cannes. Pe lângă rochii de seară și costume impecabile, am văzut și o doză de nonconformism, în special la evenimentele mai relaxate, cum ar fi ședințele foto sau petrecerile de după. Aici, sneakersii au reușit să își facă loc, aducând o notă de prospețime și autenticitate.

Vedete care au optat pentru confort și stil

Spike Lee, un nume sonor în lumea cinematografiei, a demonstrat că poți fi elegant și confortabil în același timp. La premiera filmului său „Highest 2 Lowest” (în 2025), el a ales să poarte o pereche de sneakers Jordan Spizike, un model Nike ce îi aduce un tribut chiar lui. Iar asta, integrat într-un costum cu dungi portocalii și albastre, semnat Cointel, care onora echipa sa favorită, New York Knicks. Este o combinație curajoasă, nu crezi?

Denzel Washington, starul aceluiași film, a mers pe o variantă mai clasică, dar la fel de stylish. El a asortat un costum bleumarin clasic cu o pereche de sneakers albi imaculați de la Cole Haan. Se pare că a optat pentru stilul GrandPrø Topspin Golf al brandului, o alegere inteligentă care îmbină eleganța cu o notă sportivă.

De la Robert Pattinson la Kristen Stewart, alegeri relaxate

Robert Pattinson, la ședința foto pentru „Die, My Love” în 2025, a optat pentru un look relaxat, dar șic. A purtat clasicii Chuck Taylors bleumarin, cu pantaloni crem șifonați și o ținută stratificată ce includea un top galben-unt, o cămașă albă cu nasturi și o jachetă din piele întoarsă maro-ciocolată. A ales varianta joasă a pantofului, cu talpa emblematică din cauciuc și partea superioară din pânză, o dovadă că simplitatea poate fi extrem de eficientă.

Kristen Stewart, o fană declarată a sneakersilor, a fost surprinsă la un hotel purtând sneakers albi strălucitori, care completau perfect look-ul ei Chanel de un roz pal, înainte de a trece la sandale cu toc deschis pentru ședința foto a filmului „The Chronology of Water” (tot în 2025). Câte dintre voi recunosc situația în care vrei să ajungi la eveniment confortabil, dar știi că tocurile sunt un must-have pentru poze?

Travis Scott și surprizele de pe covorul roșu

Travis Scott, partener Nike, a stârnit o adevărată discuție când a debutat un stil de sneakers nelansat încă, pe covorul roșu al Festivalului de la Cannes din 2023, la premiera serialului HBO „The Idol”. Mulți au speculat că ar fi vorba despre un model propriu, în colaborare cu Nike. Numai că, până la urmă, sneakersii maro și negri din piele întoarsă s-au dovedit a fi modelul său semnat Jordan Brand. Wwd a adus în discuție aceste momente memorabile, demonstrând că moda de la Cannes este mult mai diversă decât am crede la prima vedere.

Josh O’Connor, la ședința foto pentru „The Mastermind” în 2025, a ales sneakers Prada din piele cu efect de uzură, de culoare crem, cu cusături decorative. Acești pantofi joși, în nuanțe neutre, au completat o ținută formată din pantaloni bleumarin, o cămașă verde cu model și un palton gri cu două rânduri de nasturi. Iar Jackson Yee, la ședința foto pentru „Resurrection” în 2025, a purtat un model Golden Goose, brandul de lux cunoscut pentru sneakersii cu o estetică intenționat „uzată”. Yee a etalat un model jos, negru, cu emblema stelară specifică brandului și broderii florale colorate, o alegere care sparge tiparele și adaugă personalitate.

Chiar dacă regulile sunt stricte, creativitatea și dorința de a-ți exprima stilul personal își găsesc mereu o cale. Poate că și tu te vei inspira să integrezi o pereche de sneakers cool într-o ținută elegantă, pentru un eveniment la care vrei să te simți confortabil, dar și fabulos.