Ultimele articole

 

AcasăFASHIONAnya Taylor-Joy a purtat 2 perechi de pantofi Giuseppe Zanotti într-o singură...

Anya Taylor-Joy a purtat 2 perechi de pantofi Giuseppe Zanotti într-o singură zi

Autor - Daniela Matei
Anya Taylor-Joy a demonstrat miercuri, în New York, o afinitate clară pentru un anumit designer de încălțăminte. Actrița a asortat ținutelor sale de primăvară două perechi diferite de pantofi cu toc semnate Giuseppe Zanotti, în timp ce se afla în plin turneu de promovare pentru noul său proiect, filmul „The Super Mario Galaxy Movie”.

Prima apariție: ținuta Balmain și pantofii Intriigo

Pentru vizita la emisiunea „Today”, actrița a ales o ținută Balmain completată de o pereche de pantofi mula Giuseppe Zanotti, modelul Intriigo. Stilul acesta minimalist, cu un vârf ascuțit și o baretă simplă peste degete, a devenit extrem de popular pe piața feminină. Pantofii cu toc stiletto au fost asortați unei fuste cu animal print și pene și unui crop top negru, ambele din colecția Balmain pentru toamna anului 2026.

Iar modelul Intriigo nu este deloc o noutate în garderoba vedetelor. Ba chiar este o linie foarte populară a brandului italian.

Un model preferat de vedete

Popularitatea gamei Intriigo este confirmată de numeroase alte apariții pe covorul roșu. De exemplu, Taraji P. Henson a purtat modelul Intriigo Clio în varianta aurie, în timp ce Regina King a optat pentru mula Intriigo cu imprimeu de crocodil alb. Chiar și Anya Taylor-Joy a mai purtat o variantă a acestui model (pantoful Intriigo Knot) într-o nuanță de alb-ivoar la un alt eveniment.

Așa că alegerea ei nu e chiar o surpriză, nu-i așa?

Schimbare de stil: rochia albă și sandalele Audrinette

Mai târziu în aceeași zi, Anya a fost fotografiată părăsind hotelul într-o cu totul altă ținută. De data aceasta, a ales o pereche de sandale Giuseppe Zanotti, modelul Audrinette, un design cu multiple barete și toc stiletto. O baretă se înfășoară în jurul gleznei și peste picior, alta acoperă degetele, iar o cataramă metalică aurie decorează bareta centrală.

Încălțămintea a completat perfect o rochie albă, mătăsoasă, cu prindere după gât, un corset ajustat și o fustă fluidă. Pana la urma, întregul look a avut o aură lejeră, de primăvară, perfectă pentru o plimbare prin New York.

Articolul precedent
Articolul următor
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

