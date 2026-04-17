În timp ce Meryl Streep și Anne Hathaway se plimbă prin lume pentru a promova continuarea filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada”, de la Mexico City la Seul, în ținute proaspăt luate de pe podium, e greu de crezut că la premiera originală lucrurile stăteau complet diferit. Acum aproape 20 de ani, promovarea filmului a fost o întreprindere mult mai modestă. Și, se pare, a existat un motiv foarte specific pentru asta.

O premieră sub semnul fricii

Într-un interviu recent acordat pentru un articol de copertă Vogue, Meryl Streep a făcut o dezvăluire surprinzătoare chiar în fața Annei Wintour și a Gretei Gerwig. Actrița a explicat de ce covorul roșu din 2006 nu a fost la fel de spectaculos pe cât s-ar fi așteptat fanii. „Ei bine, tuturor le era frică de Anna la primul film, așa că nu am găsit haine”, a mărturisit Streep.

V-ați fi imaginat că un film despre modă a avut probleme în a găsi… haine? E drept că, la acea vreme, teama de puternica editoare șefă a Vogue (personajul ei, Miranda Priestly, fiind inspirat chiar de Wintour) era palpabilă în industrie.

Covorul roșu din Los Angeles

Premiera oficială a filmului a avut loc în cadrul Festivalului de Film de la Los Angeles din 2006. Acolo, Anne Hathaway a apărut într-o rochie galben satinată, fără bretele, de la Prada (cum altfel?).

Alături de ea, pe covorul roșu au pășit și alte nume cunoscute, precum Connie Britton, Jeff Goldblum și Parker Posey.

Agitația de la New York

Dar adevărata petrecere a avut loc la New York, unde s-a adunat întreaga distribuție pentru o celebrare în toată regula. Anne Hathaway a schimbat registrul, optând pentru o rochie roșu aprins cu un decolteu adânc, în timp ce Emily Blunt a ales o rochie magenta până la genunchi, cu o linie a gâtului tivită cu dantelă și un cordon asortat.

Iar lista invitaților a fost impresionantă, incluzând nume ca Sarah Jessica Parker, Ashley Tisdale și Adrian Grenier.

Turneul european

Promovarea nu s-a oprit pe tărâm american. Echipa a dus filmul și la festivalurile de peste ocean, unde Meryl Streep, Anne Hathaway și Stanley Tucci au participat la evenimentele de la Veneția și Deauville, imediat după premierele din Statele Unite.