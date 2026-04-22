Sergio „Checo” Pérez, cu 283 de curse de Grand Prix, 6 victorii și 39 de podiumuri la activ, a revenit în Formula 1. După o pauză de un an, pilotul mexican s-a alăturat noii echipe Cadillac, motivat de un singur lucru: are afaceri neterminate în motorsport și vrea să plece în termenii săi.

Plecarea de la Red Bull și revenirea

Pérez a petrecut patru ani la Red Bull, într-un rol secundar pentru campionul mondial Max Verstappen. O experiență pe care a descris-o fără ocolișuri într-un interviu din ianuarie pentru ESPN drept „cel mai prost job din Formula 1”.

O plecare care nu a fost deloc lină.

Recomandari Rihanna petrece până la 6 dimineața în Paris cu o ținută Balenciaga și Tom Ford

Și totuși, tocmai acest final l-a convins să se întoarcă. „Am simțit că am afaceri neterminate în sportul meu,” a declarat el. „La sfârșitul zilei, am dat totul pentru acest sport. Și am simțit că modul în care s-a terminat cu Red Bull nu mi-a arătat cu adevărat talentul.” Așa că, ce-l mai motivează pe un pilot de 36 de ani? E simplu. „Trebuia să-mi demonstrez mie însumi că sunt marele pilot pe care l-am crezut mereu și că voi părăsi sportul în termenii mei și când voi decide să o fac.”

O nouă provocare numită Cadillac

Startul cu noua echipă Cadillac a fost, să fim sinceri, mediocru. În primele trei curse, Pérez a terminat pe locurile 16 în Australia, 15 în China și 17 în Japonia. Rezultate pe care fanii F1 le-au numit „respectabile”. Dar pilotul are așteptări mult mai mari. „Ne forțăm la maximum – și eu forțez la maximum pe toate fronturile pentru echipă,” spune el. „Sper din tot sufletul ca în curând să putem începe să luptăm pentru puncte cu grupul de mijloc. Ar fi uimitor.”

Nu e singur în această luptă. Coechipierul său este finlandezul Valtteri Bottas, un pilot cu 10 victorii în Grand Prix. „Este un tip grozav,” afirmă Pérez. „Este foarte experimentat și foarte rapid – unul dintre cei mai de succes piloți pe care îi avem în prezent în sport. Așa că este o mare provocare pentru mine și o mare motivație să fiu coechipierul lui.”

Recomandari Kate Middleton transformă o rochie veche de 9 ani cu un tiv complet nou

Viziunea americană din spatele echipei

Dar de ce o echipă americană nouă, de la zero? Dan Towriss, CEO-ul Cadillac Formula 1 Team Holdings, are răspunsul. „Formula 1 reprezintă inovația pe cea mai mare scenă posibilă, iar pentru mult timp, Statele Unite nu au avut cu adevărat un loc la acea masă,” explică Towriss. El a vrut să evite mentalitatea „așa am făcut mereu” a echipelor existente. „Când cumperi o echipă existentă, moștenești modul lor de a face lucrurile… Am vrut să ne creăm propriul mod de a face lucrurile – combinând ce e mai bun din tradiția europeană de curse cu viteza și inovația producției și expertizei americane.”

Towriss este realist. „În Formula 1, nimic nu se dă de-a gata și totul se câștigă. Suntem realiști în privința provocării; am pornit de la nimic… și ne luptăm cu giganți.” Iar alegerea piloților a fost strategică. „I-am ales în mod specific pe Valtteri și Checo pentru că nu poți construi un program de această anvergură fără un leadership veteran dovedit,” a adăugat el. „Ei aduc un pedigree de învingători și știu cum se simte o mașină câștigătoare. Treaba noastră este să le oferim o mașină care să se potrivească talentului lor.”

Dincolo de circuit, presiune și echilibru

Viața de pilot de Formula 1 nu e doar despre viteză. Căsătorit și tată a patru copii (cu vârste între 1 și 8 ani), Pérez se străduiește să găsească un echilibru. Nu-i chiar așa de simplu. El a vorbit deschis despre luptele sale cu sănătatea mintală, în special în perioada petrecută la Red Bull, când a angajat un psiholog. „A fost un mediu foarte dificil și am avut nevoie de ajutor profesionist,” recunoaște el. Mesajul său este direct: „Nu vă fie niciodată rușine să cereți ajutor dacă simțiți că aveți nevoie.”

Recomandari Margot Robbie surprinde la Milano cu un look complet Armani

Pe lângă asta, pregătirea fizică este draconică: alergare, ciclism, antrenamente de forță și anduranță. „Trebuie să fii foarte, foarte în formă și să te antrenezi în fiecare zi,” spune Pérez.

Ce urmează pentru Checo?

Când se va retrage? „Este o întrebare bună,” răspunde pilotul de 36 de ani. „Voi continua atâta timp cât îmi place și nu trebuie să pierd prea mult timp cu familia mea… dar nu vor fi cinci ani.”

Până atunci, obiectivul este clar. „În sport, ținta mea principală este să fac din Cadillac o echipă de F1 adecvată, stabilită pe grilă. Aceasta este principala mea provocare și principala mea motivație.” El adaugă: „Simt că ești cu adevărat dependent de mașina ta, și nu am avut niciodată ocazia potrivită să câștig un campionat.”