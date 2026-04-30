Imaginează-ți o pălărie care costă 5.000 de dolari și pentru care s-a muncit 40 de ore. Nu, nu este o piesă de muzeu, ci un accesoriu purtat la Kentucky Derby, cursa de cai care a devenit, pe nesimțite, cel mai mare eveniment de modă din sportul american. Aici, curajul de a fi tu însăți se măsoară în centimetrii borului și în îndrăzneala designului, transformând o tradiție veche într-un spectacol al creativității.

Mai mult decât o cursă de cai

Totul a început ca o ocazie socială de elită, inspirată de cursele europene. Dar ce a transformat un eveniment sportiv într-o declarație de stil? Christine A. Moore, designer de pălării pentru Kentucky Derby din 2018, explică simplu: „Ideea originală de a crea o zi în care participanții să poată purta cele mai elegante ținute și să se bucure de o zi la soare la hipodrom a început în 1875 și continuă până în ziua de azi.”

Iar această idee a prins rădăcini adânci. Amy Grammer, o altă creatoare renumită, subliniază transformarea: „Evenimentele sportive au devenit evenimente culturale, iar participanții au coduri vestimentare. De-a lungul timpului, pe măsură ce anumite evenimente sportive câștigă popularitate, se dezvoltă un stil vestimentar caracteristic.” Gândește-te doar la eleganța de la Wimbledon sau la cum Taylor Swift a schimbat pentru totdeauna moda la meciurile NFL.

De la modestie la spectacol total

Dacă te uiți la fotografii vechi, vei vedea că lucrurile stăteau puțin diferit. Pălăriile erau, la început, un accesoriu firesc, un simbol al respectabilității. Brittany Cobb, fondatoarea The Original Hat Bar, explică evoluția: „Când a fost fondat Derby-ul, pălăriile erau o modă standard de zi cu zi pentru femei și semnalau statut și respectabilitate. Au început mult mai modeste și rafinate; astăzi, femeile fac tot posibilul cu stilurile lor de pălării.”

Un moment cheie în această transformare modernă a fost, surprinzător, nunta regală. Polly Singer, care creează pălării pentru Derby de peste 20 de ani, creditează nunta Prințesei Catherine cu Prințul William pentru popularizarea fascinatoarelor, a pălăriilor tip farfurie și a formelor sculpturale. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, se arată cum acest eveniment a adus un suflu nou, încurajând femeile să experimenteze cu forme și mai îndrăznețe.

Creații care sfidează imaginația

Și când spunem îndrăznețe, nu exagerăm deloc. În ultimii ani, la Derby au fost văzute pălării cu un diametru de aproape un metru, creații cu franjuri până la podea sau chiar scene din curse redate cu piese lego pe bor. Până la urmă, unde altundeva ai ocazia să porți ceva atât de extravagant?

Polly Singer își amintește cea mai mare provocare a sa: „Cel mai nebunesc design pe care l-am făcut vreodată a fost un fascinator realizat din potcoave reale. A fost o provocare, deoarece potcoavele erau grele și trebuiau sudate împreună și apoi cusute pe o bază, cu pene care ieșeau în afară.”

Nici Christine Moore nu se lasă mai prejos. Pentru ediția cu numărul 150, a creat cea mai scumpă pălărie a sa, un design de 5.000 de dolari cu 150 de trandafiri de mătase rulați manual, a cărui realizare a durat 40 de ore. Iar anul următor, a creat un fascinator ce semăna cu un platou de brânzeturi, în parteneriat cu Wisconsin Cheese. „Am construit 21 de piese pentru a prezenta cele șase brânzeturi pe fiecare fascinator. Nu s-a folosit brânză reală, dar trebuia să pară reală și delicioasă. Designul a fost un amestec minunat de realism și fantezie”, povestește ea.

Eleganță, nu costumație

Dar cum reușești să porți o astfel de piesă fără să pari desprinsă dintr-un film? Zanni Roberts Rassi, editor invitat al Ghidului de Stil Kentucky Derby, are răspunsul. Ea descrie stilul ca fiind „eleganță sudică cu un sentiment de sărbătoare.”

Secretul este echilibrul. „Este unul dintre puținele evenimente în care îmbrăcatul elegant face încă parte din tradiție – deci există rafinament, personalitate și un real simț al ocaziei. Gândește-te la pălării statement, rochii frumoase, croieli ascuțite, culori îndrăznețe, florale, pasteluri și detalii care se simt mai degrabă vesele decât excesiv de serioase. Este festiv și neapologetic.” Sfatul ei de aur este să alegi o singură piesă statement (pălăria, de obicei) și să construiești restul ținutei în jurul ei, cu accesorii simple și pantofi moderni. Scopul este să ai o „personalitate rafinată – nu să arăți ca și cum ai da o audiție pentru o reclamă la mint julep.”

Până la urmă, totul se reduce la bucuria de a te exprima. După cum spune Polly Singer, „într-o cultură care a devenit din ce în ce mai casual, oamenii prețuiesc oportunitatea de a se îmbrăca elegant pentru un eveniment hipic și de a crea amintiri cu cei dragi.” Iar următoarea ocazie pentru a crea astfel de amintiri va fi pe 2 mai 2026, la cea de-a 152-a ediție a Kentucky Derby.