Știi momentul ăla când vrei să faci o faptă bună, dar ajungi să calci în străchini? Meghan Markle tocmai a bifat o criză de imagine majoră în timpul unei vizite la Geneva. O simplă fotografie alături de Wille Rydman, ministrul finlandez al Afacerilor Sociale și Sănătății, a declanșat un val de critici uriaș în mediul online.

Și totuși, dincolo de gafele diplomatice, miza reală a acestui scandal lovește fix într-un punct sensibil pentru noi, mamele. Expunerea copiilor pe internet. Să fim serioase, toate simțim presiunea de a pune poze cu cei mici online. Dar când mergi la un eveniment global fix pentru a milita împotriva pericolelor rețelelor sociale, iar tu tocmai ai postat o imagine cu fetița ta pe internet, lucrurile devin extrem de complicate.

Ducesa de Sussex s-a aflat în Elveția pentru a susține siguranța copiilor în mediul online și a ținut un discurs emoționant la inaugurarea Lost Screen Memorial. Așa cum arată Theblast într-un material publicat recent, Meghan a participat la o cină organizată de Organizația Mondială a Sănătății, unde au fost prezenți peste 25 de miniștri și delegați. Fix la ieșirea de la acest eveniment, unde timpul era limitat, s-a întâmplat incidentul cu fotografia care a aprins internetul.

Selfie-ul care a declanșat scandalul

Wille Rydman nu este un personaj oarecare pe scena politică. Politicianul de extremă dreapta se confruntă cu acuzații grave de hărțuire sexuală a unor minore și a fost criticat dur în trecut pentru afirmații rasiste. Iar zâmbetul larg al lui Meghan alături de el a ridicat instantaneu multe sprâncene.

Echipa ei de PR a intrat imediat în alertă maximă. Reprezentanții au explicat că pur și simplu nu aveau cum să verifice fiecare persoană care cerea o poză în mulțimea de la Geneva.

„Pentru a fi absolut clari, Ducesa nu îl cunoaște pe domnul Rydman, nu a știut anterior că acesta participă la eveniment și nu era familiarizată cu rapoartele îngrijorătoare referitoare la el.” – Reprezentant Meghan Markle

Discurs emoționant, reacții tăioase

Dar că problemele nu se opresc la o poză nefericită. La evenimentul dedicat siguranței online, Meghan a pus pe masă niște întrebări extrem de valide despre protejarea celor mici în fața ecranelor. A adus în discuție povești reale ale familiilor afectate de latura nocivă a social media.

„Când se vor putea bucura copiii de potențialul neasteptat al tehnologiei fără ca aceasta să le compromită bunăstarea?” – Meghan Markle, Ducesă de Sussex

Numai că discursul nu a convins pe toată lumea. Jurnalista Megyn Kelly a taxat-o extrem de dur pentru prezența slabă din sală. Comentatoarea a subliniat că oamenii din public păreau plictisiți, unii chiar căscând în timpul prezentării, și a concluzionat tăios că nimănui nu îi mai pasă de discursurile Ducesei.

Ipocrizia care a deranjat cel mai mult

Iar aici ajungem la partea care ne face pe noi să ne punem întrebări serioase. Cu puțin timp înainte de a pleca spre Geneva pentru a vorbi despre cât de toxic e internetul pentru copii, Meghan a postat pe rețelele sociale o fotografie cu fiica ei, Prințesa Lilibet. Imaginea o arăta pe micuță ajutând-o să se pregătească de drum, însoțită de descrierea „Micul ajutor al mamei”.

Criticile au curs valuri. Multă lume a simțit că mesajul ei despre protejarea intimității copiilor se bate cap în cap cu propriile acțiuni de promovare.

„O femeie care este pe cale să stea alături de cel mai înalt oficial din domeniul sănătății publice din lume și să vorbească despre daunele măsurabile și prevenibile ale expunerii copiilor la social media tocmai și-a expus propriul copil la social media.” – Tom Sykes, Jurnalist

E greu de spus cum va gestiona echipa de la Hollywood această nouă criză de imagine. Linia dintre a-ți proteja copilul și a-l folosi pentru un plus de simpatie online rămâne extrem de fină, iar decizia privind viitoarele apariții publice ale copiilor îi aparține strict Ducesei.