O nouă procedură non-invazivă de lifting facial, numită XERF, a început să câștige rapid popularitate în SUA, fiind deja adoptată de vedete precum Kim Kardashian. Tratamentul, care promite o piele mai fermă fără durere sau timp de recuperare, are un cost mediu de 2.000 de dolari pentru o serie de două ședințe. Dispozitivul a fost aprobat de FDA pentru utilizare în Statele Unite în august anul trecut, după ce și-a făcut debutul în Coreea de Sud în 2024.

Ce este, mai exact, XERF?

XERF este un dispozitiv cu radiofrecvență (RF) monopolară, conceput pentru întinerirea și strângerea non-invazivă a pielii. Doctorul Jenna Queller, medic dermatolog, explică mecanismul: „În sistemele monopolare, energia călătorește de la un singur vârf de tratament în straturile profunde ale pielii și iese printr-un electrod de împământare plasat în altă parte a corpului. Acest lucru permite o pătrundere mai profundă a căldurii în comparație cu alte sisteme.”

Dar ce face acest aparat diferit? „Ceea ce face XERF unic și, sincer, destul de interesant din punct de vedere științific, este că folosește frecvențe duale – 6,78 MHz și 2 MHz – pentru a livra energie la mai multe adâncimi ale pielii simultan,” adaugă dr. Queller. Practic, majoritatea celorlalte dispozitive folosesc o singură frecvență.

Numai că nu toți experții sunt la fel de impresionați. Doctorul Shereene Idriss, dermatolog în New York, consideră că „este o rafinare a tehnologiei existente cu radiofrecvență, în care se livrează energie de la suprafața pielii folosind două frecvențe menite să încălzească simultan mai multe adâncimi ale țesutului.” În opinia sa, „acesta nu este tocmai un progres științific nou. Energia de radiofrecvență este folosită de mulți, mulți ani, dacă nu de decenii.”

De altfel, dr. Idriss preferă să aștepte înainte de a adopta noi tehnologii. „Ezit întotdeauna să-mi tratez pacienții cu un dispozitiv care nu este pe piață de mult timp. În general, aștept cel puțin șase luni până la un an pentru a mă asigura că rezultatele sunt consecvente și că nu există riscuri neașteptate.”

Cum funcționează și cine e candidatul ideal?

Spre deosebire de alte proceduri, XERF nu necesită cremă anestezică. Pacientul este, practic, conectat la aparat printr-un plasture adeziv supradimensionat (electrodul de împământare) lipit pe spate. Doctorul David Kim, care folosește aparatul în clinica sa din New York, explică simplu: „La 6,87 MHz, [energia RF] merge foarte superficial, deci ajută la strângerea pielii, dar la 2 MHz merge mai adânc” în stratul subcutanat unde se produce colagenul.

Și ce se întâmplă cu energia? „La dispozitivele monopolare, piesa de mână eliberează radiofrecvența, aceasta călătorește prin corp și iese prin electrodul de împământare. Nu o veți simți,” asigură dr. Kim. O ședință durează între 45 de minute și o oră, timp în care se aplică în jur de 600 de impulsuri. „Vrei să faci cel puțin 600 de impulsuri în total pentru față,” spune medicul. „De obicei, fac între 600 și 650, dar dacă cineva are fălci mai lăsate și multă laxitate a pielii, atunci fac puțin mai mult.”

Durerea e aproape inexistentă.

Senzația este descrisă ca un masaj cu pietre calde. V-ați gândit vreodată că un lifting poate fi relaxant? Ei bine, se pare că se poate. Candidatul ideal este o persoană cu laxitate ușoară a pielii sau cu început de fălci lăsate. „XERF este pentru orice tip sau nuanță de piele,” confirmă dr. Kim. „Chiar și persoanele cu melasmă, teoretic, o pot face, deoarece vârful [dispozitivului] este foarte rece.”

În schimb, procedura nu este recomandată pacienților cu laxitate semnificativă. „Aș evita-o sau aș folosi-o cu prudență la pacienții cu laxitate semnificativă a pielii, cum ar fi pielea vizibil lăsată sau pliuri adânci, deoarece aceștia ar putea beneficia mai mult de o intervenție chirurgicală,” avertizează dr. Queller. „Pacienții cu așteptări nerealiste ar trebui consiliați cu atenție – acest tratament nu este un substitut pentru un facelift.”

XERF versus concurența de pe piață

Pe piață există deja mai multe tratamente cu radiofrecvență, precum Thermage sau Morpheus8. Cum se compară XERF? „Este ca Thermage, dar mai bun,” susține dr. Kim, explicând că Thermage folosește o singură frecvență, în timp ce XERF folosește două. Totuși, „XERF nu merge la fel de adânc ca Ultherapy,” adaugă el, menționând că Ultherapy (care folosește ultrasunete) este considerat mult mai dureros.

Iar dr. Idriss oferă o altă perspectivă, fiind o adeptă a Ultherapy în clinica sa. „Ultherapy utilizează energia ultrasunetelor pentru remodelarea țesuturilor, atingând mai multe straturi diferite ale pielii în timpul tratamentului și necesitând, în general, un singur tratament. Deci, este de obicei o abordare mai rapidă și mai eficientă, plus că are un istoric mai lung pe piață.”

Până la urmă, e drept că noul nu înseamnă neapărat mai bun. Dr. Idriss are un sfat pentru consumatori: „Când consumatorii încep să audă despre noi dispozitive pe piață, în loc să sară la «Ar trebui să fac asta?», ar trebui să se întrebe mai întâi «De ce văd atât de multe despre asta acum?». Pentru că vizibilitatea pe care o creează companiile [prin marketing] creează și percepția că un dispozitiv este revoluționar, chiar și atunci când tehnologia de bază este doar o iterație a ceva ce a existat deja. Nu se corelează întotdeauna cu superioritatea clinică.”

Costuri, protocol și rezultate

Costul mediu pentru un pachet de două ședințe XERF este de aproximativ 2.000 de dolari, dar prețul poate varia în funcție de locație și medic. De exemplu, în New York, prețul citat a fost de 2.300 de dolari.

Producătorul Cynosure recomandă două ședințe la o lună distanță, dar dr. Kim are o altă abordare: „Cred că este prea apropiat [pentru ca colagenul să aibă timp să se reconstruiască], așa că eu spațiez ședințele la trei până la șase luni distanță. Și nu fac niciodată mai mult de două tratamente într-un an.”

Rezultatele pot fi vizibile imediat. „Unii pacienți observă un efect de strângere inițial la scurt timp după tratament, datorită contracției colagenului,” explică dr. Queller. Efectul real, pe termen lung, apare în câteva săptămâni sau luni, pe măsură ce pielea produce colagen nou. Durata rezultatelor depinde și de vârstă. „Cu cât ești mai tânăr, cu atât va dura puțin mai mult,” spune dr. Kim. În general, efectele durează 3-4 luni după prima ședință și aproximativ 8-10 luni după a doua.

XERF poate fi combinat și cu alte proceduri, precum injectările cu neuromodulatori, fillere sau chiar Ultherapy, pentru un efect de „collagen-banking” suprem. Însă, așa cum subliniază dr. Queller, nu este o soluție minune. „La fel ca majoritatea tratamentelor bazate pe energie, XERF este cel mai bine privit ca parte a unui plan de întreținere a pielii pe termen lung, mai degrabă decât o soluție unică.”